  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Exxon Mobil 2 bin çalışanının işine son verecek
Takip Et

Exxon Mobil 2 bin çalışanının işine son verecek

ABD’li enerji devi Exxon Mobil, uzun vadeli yeniden yapılandırma planı kapsamında küçük ofislerini bölgesel merkezlerde birleştirirken dünya çapında yaklaşık 2 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Exxon Mobil 2 bin çalışanının işine son verecek
Takip Et

Exxon Mobil'in CEO’su Darren Woods, Salı günü çalışanlara gönderdiği mesajda bu istihdam kesintisinin Exxon’un küresel işgücünün yaklaşık yüzde 3–4’üne denk geldiğini ve devam eden verimlilik adımlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Exxon’un yüzde 70’ine sahip olduğu Calgary merkezli Imperial Oil ise Pazartesi günü iş gücünün yüzde 20’sini azaltacağını duyurdu.

Exxon, 2019’dan bu yana, Woods’un öncülüğünde, Mobil birleşmesinin ardından ortaya çıkan karmaşık küresel yapıyı sadeleştirmeye odaklanıyor.

Woods, çalışanlara gönderdiği mesajda rekabet gücünü artırmak için zor kararlar aldıklarını belirterek, “Bugün açıkladıklarımız avantajlarımızı daha da güçlendirecek ve rakiplerimizle farkı açarak önümüzdeki on yıllarda liderliğimizi korumamıza yardımcı olacak” dedi.

Exxon’un raporlarına göre, şirket 2024 sonunda dünya çapında 61 bin kişiyi istihdam ediyordu. Bu rakam 2019’a göre yüzde 20 daha düşük. Imperial Oil’in çalışan sayısı ise 2024 sonunda 5 bin 100 olarak kaydedildi.

Chevron, ConocoPhillips ve BP gibi büyük petrol şirketleri de OPEC ve müttefiklerinin arz artışına tepki olarak petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte son aylarda binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.

İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacakİş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacakEkonomi
İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...İhtiyaç kredisi faizlerinde son durum! 250 bin TL’nin güncel geri ödemesi ne kadar? İşte oranlar...Ekonomi
TOKİ 32 ilde 281 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller, başvuru tarihleri ve ödeme planı...TOKİ 32 ilde 281 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller, başvuru tarihleri ve ödeme planı...Ekonomi
Piyasadan toplatılıyor: Bir iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandıPiyasadan toplatılıyor: Bir iş güvenliği ayakkabısının satışı yasaklandıEkonomi

 

Şirket Haberleri
Lead Network Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği için CEO'larla buluştu
Lead Network Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği için CEO'larla buluştu
33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi için geri sayım başladı
33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi için geri sayım başladı
Türkiye’nin dev tekstil firması konkordato ilan etti!
Türkiye’nin dev tekstil firması konkordato ilan etti!
İntegral Yatırım/Taşdoğan: Üretim ve ihracat yetmez, güçlü ve sürdürülebilir bir finansal yapı şart
İntegral Yatırım/Taşdoğan: Üretim ve ihracat yetmez, güçlü ve sürdürülebilir bir finansal yapı şart
Anadolu Isuzu, SamAuto'nun yüzde 75'lik hissesini satın alıyor
Anadolu Isuzu, SamAuto'nun yüzde 75'lik hissesini satın alıyor
Enopex, güneş enerjisinde entegre yönetimle büyüyor
Enopex, güneş enerjisinde entegre yönetimle büyüyor