Exxon Mobil 2 bin çalışanının işine son verecek

Exxon Mobil'in CEO’su Darren Woods, Salı günü çalışanlara gönderdiği mesajda bu istihdam kesintisinin Exxon’un küresel işgücünün yaklaşık yüzde 3–4’üne denk geldiğini ve devam eden verimlilik adımlarının bir parçası olduğunu söyledi.

Exxon’un yüzde 70’ine sahip olduğu Calgary merkezli Imperial Oil ise Pazartesi günü iş gücünün yüzde 20’sini azaltacağını duyurdu.

Exxon, 2019’dan bu yana, Woods’un öncülüğünde, Mobil birleşmesinin ardından ortaya çıkan karmaşık küresel yapıyı sadeleştirmeye odaklanıyor.

Woods, çalışanlara gönderdiği mesajda rekabet gücünü artırmak için zor kararlar aldıklarını belirterek, “Bugün açıkladıklarımız avantajlarımızı daha da güçlendirecek ve rakiplerimizle farkı açarak önümüzdeki on yıllarda liderliğimizi korumamıza yardımcı olacak” dedi.

Exxon’un raporlarına göre, şirket 2024 sonunda dünya çapında 61 bin kişiyi istihdam ediyordu. Bu rakam 2019’a göre yüzde 20 daha düşük. Imperial Oil’in çalışan sayısı ise 2024 sonunda 5 bin 100 olarak kaydedildi.

Chevron, ConocoPhillips ve BP gibi büyük petrol şirketleri de OPEC ve müttefiklerinin arz artışına tepki olarak petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte son aylarda binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.