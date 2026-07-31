ExxonMobil karını ikiye katladı, beklentiyi aşamadı

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ExxonMobil'in ikinci çeyrek düzeltilmiş karı, yüksek petrol fiyatları ve güçlenen rafineri marjlarının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 67 artarak 14,7 milyar dolara yükseldi.

Şirketin hisse başına karı 3,52 dolar olurken, 3,60 dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı.

Buna rağmen ExxonMobil, dört yılın en yüksek çeyreklik karını açıkladı ve geçen yılın aynı dönemine göre karını iki kattan fazla artırdı.

Petrol fiyatları sonuçları destekledi

Finans Direktörü Neil Hansen, beklentilerin altında kalan sonuçlarda emtia fiyatları ile rafineri marjlarındaki sert dalgalanmaların etkili olduğunu söyledi.

İkinci çeyrekte Brent petrolün ortalama kapanış fiyatı, ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerin etkisiyle önceki çeyreğe göre yüzde 23 artarak varil başına 96,68 dolara yükseldi.

Üretim hafif geriledi

ExxonMobil'in toplam üretimi ikinci çeyrekte günlük 4,6 milyon varil petrol eşdeğerinden 4,5 milyon varil petrol eşdeğerine geriledi.

Katar'daki LNG tesislerinde yaklaşık 450 bin varil petrol eşdeğeri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir petrol sahasında ise yaklaşık 150 bin varillik günlük üretim devre dışı kaldı.

Buna karşın ABD'deki Permian Havzası'nda üretim günlük 1,8 milyon varilin üzerine çıkarak rekor kırdı. Guyana'daki beşinci yüzer üretim platformunun ise dördüncü çeyrekte devreye alınması ve kapasiteye günlük 250 bin varil katkı sağlaması bekleniyor.

Hisse geri alım hedefi korundu

Şirket ikinci çeyrekte 4,3 milyar dolar temettü öderken, 5,1 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi.

ExxonMobil, yıl geneli için 20 milyar dolarlık hisse geri alım hedefini korurken, ikinci çeyrekte net borcunu 7 milyar dolar azalttı.