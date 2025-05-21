EY-Parthenon Türkiye'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 120 ülkede 9 binden fazla danışmanı bünyesinde barındıran EYP, Türkiye'deki danışmanlık kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin Türkiye'deki ortakları arasına Cığızoğlu katıldı.

ABD, Avrupa, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya, Afrika'da önde gelen kuruluşlarda değişim ve dönüşüm konusunda liderlik yapan Cığızoğlu, yaklaşık 20 yıllık deneyimiyle EYP Türkiye bünyesinde finansal hizmetler sektöründen sorumlu olacak.

Ozan Cığızoğlu kimdir?

Cığızoğlu, 2001'de Purdue Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine 2005'te New York’ta Cap Gemini EY'de danışman olarak başladı.

London Business School'da yüksek lisans eğitimini 2007'de tamamlayarak Türkiye'ye dönen Cığızoğlu, bir danışmanlık şirketinde önde gelen banka ve telekom şirketleri için işletme modeli tasarımı ve müşteri odaklılık konularında çok sayıda projede görevler üstlendi.

Şirketteki görevine başlamadan önce ise 2014-2024 arasında küresel bir strateji danışmanlığı firmasında kariyerine devam ederek, aynı şirkette 2022 itibarıyla şirket ortağı olarak yer aldı.

Burada, finansal hizmetler danışmanlığı hizmetlerini yönetmesinin yanı sıra, bankalar ve fintek şirketleri için Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu'da strateji, inovasyon ve maliyet yönetimi alanlarında çeşitli projelerin satış ve yönetim süreçlerine ve liderlik etti.

Cığızoğlu, EY çatısı altında strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan şirkette "şirket ortağı" olarak finansal hizmetler alanında çalışmalarını yürütmeye devam edecek.