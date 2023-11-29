EY Türkiye’de üst düzey atama

Uluslararası danışmanlık, denetim, kurumsal finansman, strateji ve vergi şirketi Ernst & Young (EY), Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye’nin Danışmanlık Bölümü Şirket Ortaklığı ve Teknoloji Liderliği görevine kasım ayı itibarıyla Berna Yıldız atandı. Yıldız, EY Türkiye’deki yeni görevinde en yeni teknoloji çözümleri geliştirmeye, değer odaklı ve sürdürülebilir teknoloji alanları oluşturmaya odaklanacak.

EY Türkiye bünyesine dahil olmadan önce, Microsoft’ta 5 yıl boyunca görev alan Yıldız, bu süreçte sırasıyla Microsoft Türkiye Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ile Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bakım Destek Çözüm Grup Liderliği görevlerini üstlendi. Teknoloji alanında 24 yıllık deneyime sahip olan Yıldız, profesyonel iş yaşamında farklı şirketlerde çeşitli üst düzey yönetim pozisyonlarında yer aldı.

Kariyerine Telsim ile telekomünikasyon sektöründe başlayan Yıldız, sonrasında Avea’da Bilgi Teknolojileri ve Şebeke Arayüzü Müdürü olarak görev yaptı. 2007-2016 arasında Nokia Networks’te görev alan Yıldız, bu süreçte şirket bünyesinde, danışmanlık, sistem entegrasyonu, teknik destek, satış destek ekiplerinin bölgesel yönetimi ve Güney Doğu Avrupa Yazılım Satış Müdürü sorumluluklarını yürüttü. 2015'te İsveç’e transfer olarak burada 8 ülkede faaliyet gösteren operasyonda Satış Direktörlüğü görevine atandı ve yazılım, ürün, çözüm ve hizmetlerin doğrudan satışını yönetti.

2016-2017 arasında veri analitiği ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren, büyük bir yazılım şirketi olan SAS Türkiye’de Genel Müdürlük görevini üstlenen Yıldız, bu dönemde ekibiyle birlikte Türkiye ve bağlı bulunduğu Orta Doğu ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde önemli çalışmalara imza attı.