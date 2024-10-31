Eyrice Dental, yatırımlarını hızlandırdı

EKONOMİ (BURSA) - Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, EKONOMİ Gazetesi’ni ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Eyrice, devam eden yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Bursa’da özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan ve kalite değerlendirme süreci kapsamında yer alan tek sağlık kuruluş olduklarını belirten Türkay Eyrice, dünyada diş protezleri alanında üretim yapan beşinci fabrikayı Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) kurmaya başladıklarını, tesis inşaatında yüzde 60’lık seviyeye ulaştıklarını söyledi. İki etap halinde planlanan tesisin ilk fazının 2025’in ikinci yarısında devreye gireceğini belirten Eyrice, ağız ve diş sağlığıyla ilgili tüm güncel uygulamaları üretme şansına ulaşacaklarını kaydetti.

Ayrıca Bursa’ya yeni bir diş hastanesi kazandırma yolunda çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Türkay Eyrice, Mudanya Yolu’nda toplam 10 bin metrekarelik bağımsız bir binada yer alacak diş hastanesinin 8 farklı uzmanlık alanında hizmet vereceğini söyledi. 7/24 ileri düzey sağlık hizmeti sunacak diş hastanesinin ayrıca, evde bakım hizmetleriyle de entegre bir sağlık tesisi olarak hizmet vereceğini, böylelikle ağız ve diş sağlığı alanında standartları yükselteceğini dile getiren Eyrice, şunları söyledi: “Günümüzde diş hekimliği artık konvansiyonel bir sistemle icra edilebilen bir hekimlik alanı olmaktan çıkmıştır. Sekiz uzmanlık alanı olarak ihtisaslaşmış ve tedavi çeşitliliği ileri derecede gelişmiştir. Bu bağlamda, fiziksel koşullar, teknolojik donanım ve organizasyon yapısı bakımından, genel sağlık hizmetleri nasıl hastaneleşmişse, diş hekimliği de bu yönde ilerlemektedir. Kapsamlı bir diş tedavisinin tam donanımlı diş hastanelerinde sunulması gerekmektedir.”