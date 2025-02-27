Eyrice, TEKNOSAB fabrikasını 2026’da devreye alacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin diş protezi üretimi alanında öncü markası Eyrice Dental Grubu, dünyada bu alanda üretim yapan beşinci fabrikayı Bursa’ya kuruyor. TEKNOSAB’da yapımı devam eden tesis için ilk etapta 15 milyon dolarlık bir yatırım öngörülürken, tesisin 2026 yılında devreye girmesi bekleniyor. Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, toplamda 30 bin metrekare olacak alanın ilk etapta 14 bin metrekarelik alanında üretimin başlayacağını duyurdu. Üretimi tek çatı altında gelişmiş teknolojik olanakların bulunduğu bir tesise taşıyacaklarını belirten Eyrice, ağız ve diş sağlığıyla ilgili tüm güncel uygulamaları üretme şansına ulaşacaklarını kaydetti. Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir hastanın dijital ölçü sistemi kapsamında protezinin üretilebileceğini belirten Türkay Eyrice, “Gelişmiş Avrupa ülkelerinde dijital ölçüm sistemi yaygınlaşmaya başladı. Bu alanda kendimize Çin, Hindistan, Macaristan ve Ürdün’ü rakip görüyoruz. Ancak maliyet, işgücü, lojistik avantaj gibi artılarla onlardan çok daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Yılda 3 milyon adet diş üretimi

Diş protezi alanında dünyada sayılı firmanın üretim yapabildiğine işaret eden Eyrice, yeni tesisin Avrupa ve Türkiye’nin tamamına hizmet verecek bir yapıda olacağına işaret etti. Hedeflerinin öncelikle Avrupa pazarı olduğunu ve ihracata odaklanacaklarını ifade eden Eyrice, yeni tesisin kurulacak akademi ile bir eğitim ve üretim merkezi olacağına da dikkati çekti. Mevcut tesislerinde bu yıl 3 milyon adet diş üretim rakamına çıkacaklarını ve yeni tesiste 10 milyon adede ulaşacaklarını vurgulayan Eyrice, istihdamda da artış kaydedileceğini söyledi. Diş protezi alanında kamuda Türkiye’nin yüzde 30’unu karşıladıklarını belirten Eyrice, tesis yatırımının devreye girmesiyle 2026 yılında kamu talebinin yüzde 50’sine talip olacaklarını kaydetti. Türkay Eyrice, makineleşmeyle hata oranı azaltan, katma değer ve üretim hacmi artıran teknoloji yatırımlarının devam ettiğini de dile getirdi.