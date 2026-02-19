Eyrice, TEKNOSAB’a yapay zeka destekli üretim merkezi kuruyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Türkiye’nin diş protezi üretiminde öncü markalarından Eyrice Dental Grubu, dünyada bu alanda üretim yapan sayılı tesislerden birini Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) hayata geçiriyor. İki etap halinde planlanan yatırımın ilk fazı 15 milyon dolarlık bütçeyle yürütülürken, tesisin yılsonunda devreye alınması hedefleniyor. Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, TEKNOSAB’daki yatırımın tamamen öz kaynaklarla gerçekleştirildiğini belirterek, ekonomik koşulların zorluğuna rağmen projeyi planlandığı şekilde sürdürdüklerini söyledi. Toplamda 25 bin metrekare kapalı alan olarak tasarlanan tesisin ilk etapta 15 bin metrekarelik bölümünün inşa edildiğini aktaran Eyrice, inşaat sürecinin yaklaşık iki – iki buçuk yıl içinde tamamlanmış olacağını, yılsonuna doğru ise yerleşme sürecine geçmeyi hedeflediklerini kaydetti. Mevcut durumda yıllık 2 milyon adet diş protezi üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Türkay Eyrice, TEKNOSAB yatırımıyla birlikte orta ve uzun vadede bu kapasiteyi 5 milyon adede çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de yıllık diş protezi ihtiyacının 8–10 milyon adet seviyesinde olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Eyrice, “Bugün kamuda Türkiye’nin yaklaşık yüzde 30’luk protez ihtiyacını karşılıyoruz. Oluşturacağımız ilave kapasiteyi ise ağırlıklı olarak ihracata yönlendireceğiz” dedi.

Hedef Avrupa pazarı

Yeni tesisle birlikte ihracat tarafında özellikle Avrupa pazarına odaklanacaklarını belirten Türkay Eyrice, dijitalleşme ve yapay zekâ destekli üretimin sektörde büyük bir dönüşüm yaratacağını ifade etti. Dijital ölçüm sistemleri sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki hastanın protezinin Türkiye’de üretilebildiğini vurgulayan Eyrice, “Bu alanda kendimize Çin, Hindistan, Macaristan ve Ürdün gibi ülkeleri rakip görüyoruz. Ancak işgücü, maliyet, lojistik ve kalite avantajlarıyla daha rekabetçi bir konumdayız” dedi. TEKNOSAB’daki yeni tesisin yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda bir eğitim ve teknoloji üssü olacağını belirten Eyrice, tesiste bir akademi kurulacağını da açıkladı. Biyomedikal, malzeme ve yazılım mühendislerinin yanı sıra protez teknisyenlerinin burada uygulamalı eğitim alacağını kaydeden Eyrice, “Üretim süreçlerimiz artık ciddi bir mühendislik altyapısı gerektiriyor. Dijital diş hekimliği, yapay zekâ destekli üretim ve yeni malzeme teknolojileriyle katma değeri yüksek bir yapıya geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamu ağırlıklı yapı büyümeyi destekledi

Son yıllarda birçok sektörde kârlılık sorunu yaşandığına dikkat çeken Eyrice, Eyrice Dental’in kamu ağırlıklı çalışmasının bu dönemde önemli bir avantaj sağladığını vurguladı. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sosyal güvence kapsamında sunulmasının talebi daha istikrarlı hale getirdiğini belirten Eyrice, “Özel sektörde tahsilat, vade ve talep daralması gibi sorunlar yaşanırken biz bu süreçte büyümemizi sürdürdük. 2025 yılında yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme kaydettik” diye konuştu. Yeni yatırımla birlikte istihdamda da önemli bir artış yaşanacağını dile getiren Türkay Eyrice, hem üretim hem de saha hizmetleri tarafında büyümeyi sürdüreceklerini söyledi. Türkiye genelinde yaklaşık 30 ilde, 60 kamu hastanesine hizmet verdiklerini aktaran Eyrice, kamuda ve özel sağlık tarafında güçlü bir ekosistem oluşturduklarını kaydetti.