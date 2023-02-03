Eyrice’nin TEKNOSAB yatırımına “Model Fabrika” desteği

EKONOMİ (BURSA) - TEKNOSAB’da 15 milyon dolarlık yatırımla kuracakları fabrikayı akıllı çözümler ve yalın üretim süreçlerini temel alarak tasarlamaya başladıklarını belirten Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “TEKNOSAB’a kuracağımız yeni fabrika dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak. Hem halen üretim yaptığımız mevcut tesisimizin modernizasyonu, hem de TEKNOSAB’daki yeni fabrikamızın altyapısı konusunda Bursa Model Fabrika’nın tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” dedi.

Dental endüstrisinin teknolojik gelişmelerle sürekli yenilenen ve gelişen bir sektör olduğuna işaret eden Türkay Eyrice, Türkiye’nin diş protez pazarından hak ettiği payı alabilmesi için TEKNOSAB’a 15 milyon dolarlık yatırımla bir fabrika kuracaklarını söyledi.

Eyrice, “Bunu yaparken akılcı çözümler üretmek ve çağın gerekliliklerine uygun bir işletme hayata geçirmek için çalışıyoruz. Mevcut tesisimizle de şu anda Türkiye ve Avrupa’nın diş protezi üreten en büyük tesisi durumundayız. Ülkemizdeki yaklaşık 100 ağız ve diş sağlığı hastanesine diş protezi üretiyoruz.

Üretim birimimizde 250, hizmet verdiğimiz hastanelerde de 200 olmak üzere toplam 450 çalışanımız bulunuyor. Verimliliği arttıracak akılcı çözümlerin alt yapısını kurmak için Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel ve ekibini ağırladık. Kendileriyle Bursa Model Fabrika’nın iş modeli, bugünün ve geleceğin stratejilerini konuştuk. Üretimimiz ve çalışanlarımız hakkında da bilgi alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Eyrice Diş Protez tesislerinde ham maddenin girişinden nihai ürünün çıkışına kadar olan süreci incelediklerini belirten Bursa Model Fabrika (BMF) Direktörü Birol Aksel de, firmaların kaynaklarını etkin kullanma davranışı kazanması ve akıllı fabrikalara dönüşmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.