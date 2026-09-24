'Eyüp Lojistik, alternatif çözümleriyle ihracat taşımalarında engel tanımıyor’

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Eyüp Lojistik’ten yapılan açıklamaya göre, Kapıkule’de 20 kilometreyi aşan TIR sırası, Schengen vize darboğazı ve artan yakıt maliyetleri taşımacılık süreçlerini zorlarken şirket, geliştirdiği esnek modellerle ihracatçının yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Sınır kapılarındaki yoğunluğu minivan filosuyla aşan şirket, vize sorununa ise yeşil pasaport sahibi emekli kamu personelini istihdam ederek çözüm getiriyor. Şirket ayrıca sürekli yenilenen araç filosuyla ihracatçıya rekabetçi navlun avantajı sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada, uluslararası karayolu taşımacılığında sınır kapılarındaki altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan yoğunluğun, Avrupa hattında derinleşen vize engellerinin ve artan operasyonel maliyetlerin Türk ihracatçısını zorladığı belirtildi. Gaziantep merkezli Eyüp Lojistik’in ise devreye aldığı alternatif iş modelleriyle ihracat taşımalarında yaşanan sorunlara çözüm geliştirdiği aktarıldı.

Hürmüz Boğazı krizinde Orta Doğu karayolu hattını hızla devreye alarak ihracatçıya alternatif sunduklarını hatırlatan Bartık, aynı çözüm odaklı yaklaşımı Avrupa hattında da uyguladıklarını belirtti.

‘Vize krizini yeşil pasaportlu emeklilerle aşıyor’

Avrupa taşımalarında profesyonel sürücülerin yaşadığı Schengen vize sorununa ve 90/180 gün kuralına karşı farklı bir model geliştirdiklerini belirten Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, süreci şöyle anlattı:

“Lojistik sektörünün en büyük darboğazlarından biri vize süreçleri ve sınır kapılarında kaybedilen zaman. Biz bu sorunu çözmek için yeşil pasaport sahibi emekli memurları şoför olarak istihdam ediyoruz. Bu sayede sürücülerimiz hiçbir vize engeline takılmadan ortalama 8-9 günde gidiş-dönüş seferlerini sorunsuz ve emniyetli biçimde tamamlıyor.”

Bu modelin aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutu taşıdığını belirten Bartık, emekli kamu personelini yeniden istihdama kazandırarak meslek edinmelerine katkı sunduklarını ve sektördeki şoför açığının azaltılmasına destek olduklarını ifade etti.

‘Minivan araçlarla sınır geçişini hızlandırıyor’

Avrupa’ya yönelik taşımalarda Kapıkule’deki yoğun TIR kuyruklarını ekspres ‘Yük Taksi’ (minivan) filosuyla aştıklarını belirten Bartık, ‘Zaman hassasiyeti bulunan yüklerde ‘Yük Taksi’ (minivan) filomuzla Türkiye’den Avrupa’nın merkezindeki transfer noktalarına 3 günde ulaşıyoruz. Bu araçlarımız TIR kuyruklarına girmiyor, çok daha esnek hareket ediyor” dedi.

'Araçlarımızı 4 aylık periyotlarla yeniliyoruz'

Filolarını sürekli genç tuttuklarını belirten Bartık, “Araçlarımızı neredeyse 4 ayda bir yenileyerek sektörün en hızlı filo yenileyen şirketi konumunda bulunuyoruz. Yaşını ve miladını dolduran araçların arıza, bakım ve onarım süreçleriyle zaman kaybetmek istemiyoruz. Genç ve çevreci filomuz hem yakıt tüketimini minimize ederek navlun maliyetlerimizi rekabetçi kılıyor hem de arıza riskini azaltarak tam zamanında teslimat sunuyor. Her yük tipine uygun filo ve çözüm odaklı yaklaşımımızla Türk ihracatçısının küresel pazardaki rekabet gücünü kesintisiz desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.