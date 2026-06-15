Eyüp Lojistik, Lorry yatırımlarını artırarak Avrupa-Orta Doğu hattına hız kattığını duyurdu

Son dönemde yoğun talep gören küçük kamyonet (Lorry) araçlarla Avrupa ve Türkiye'den alınan yükler, Irak, Katar ve Dubai başta olmak üzere Ortadoğu'nun birçok noktasına aktarma yapılmadan kısa teslimat süreleriyle ulaştırılabiliyor. Şirket, Avrupa’dan direkt ve aktarmalı taşıma seçeneklerinin yanı sıra Türkiye’den Ortadoğu’ya, Ortadoğu’dan ise Avrupa, Gürcistan, Irak ve Azerbaycan’a uzanan geniş bir karayolu ağıyla hizmet sunuyor.

“Kıtalar arası güçlü bir lojistik köprüsü kurduk”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Türkiye’nin Avrupa ile Ortadoğu arasındaki en stratejik lojistik koridorlarından birinin merkezinde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kurduğumuz operasyon ağıyla Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu arasında güçlü bir lojistik köprüsü oluşturduk. Yüklerimizi yalnızca Türkiye çıkışlı değil, Avrupa çıkışlı olarak da bölgedeki hedef pazarlara ulaştırabiliyoruz. Aynı şekilde geri dönüş yüklerini de kesintisiz yönetiyoruz. Bu araçlarımız, minivanlarla sunduğumuz yük taksi modeline göre daha yüksek kapasite sağlarken, TIR’lara kıyasla çok daha hızlı hareket edebiliyor. Özellikle acil teslimat gerektiren büyük hacimli yüklerde müşterilerimize önemli bir zaman avantajı sunuyoruz.”

Otomotivden yapı malzemesine yoğun talep

Lorry araçlar; 3.500 kilogram taşıma kapasitesi, 6,20 metre iç uzunluk, 2,20 metre iç genişlik, 2,50 metre iç yükseklik ve 34 metreküplük hacmiyle özellikle zaman hassasiyeti bulunan yükler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Otomotiv tedarik sanayi ürünleri, makine ekipmanları, yapı malzemeleri ve çeşitli sanayi yüklerinde yoğun talep gördüklerini ifade eden Bartık, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin alternatif taşıma modellerinin önemini artırdığını vurguladı. Bölgedeki havayolu taşımacılığının halen tam kapasiteyle çalışmadığına dikkat çeken Bartık, “Müşteriler hem hızlı hem de ekonomik çözümler arıyor. TIR’a göre daha çevik, havayoluna göre ise çok daha ekonomik olan bu araçlarımız güçlü bir alternatif oluşturuyor. Son dönemde bu hizmete olan talepte ciddi bir artış gözlemliyoruz” dedi.