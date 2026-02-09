Eyüp Lojistik’ten Suriye atağı

Suriye’de yeniden yapılanma sürecinin hız kazanmasıyla birlikte Eyüp Lojistik, uzman kadrosu, güçlü filosu ve geniş lojistik ağıyla bu ülkeye yönelik lojistik faaliyetlerine ağırlık verdi. Şirket, Türkiye ve Avrupa çıkışlı yükleri Gaziantep’teki depolarında konsolide ederek Suriye’ye kapıdan kapıya teslim ediyor.

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Gaziantep merkezli köklü bir lojistik firması olmalarının büyüyen Suriye pazarı için ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sunduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Tüm Türkiye’den ve Avrupa’dan aldığımız yükleri Gaziantep’teki depolarımızdan Suriye’ye transfer ederek kapıdan kapıya nakliye yapıyoruz. Bugün araçlarımız Halep’e yaklaşık bir saatte ulaşıyor. İstanbul’da Beylikdüzü’nden Kadıköy’e iki saat sürebilen bir mesafede, Halep’e bu sürede gidebilmek ciddi bir operasyonel avantaj.”

İhracattaki güçlü artış, talebi büyütüyor

Eyüp Bartık, Türkiye’nin Suriye’ye ihracatındaki ivmenin taşımacılık tarafına da doğrudan yansıdığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “TİM verilerine baktığımızda 2025 yılı genelinde Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı bir önceki yıla kıyasla güçlü bir artış trendi yakaladı ve yıllık bazda yüzde 70’e yakın artışla 2,5 milyar doların üzerine çıktı. Gıda grubu başta olmak üzere kimyevi

maddeler, elektrik-elektronik, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri gibi birçok sektörde yüzde 60–80 bandında büyüme görüldü. Makine, tekstil, demir-çelik, iklimlendirme ve madencilik ürünlerindeki artış ise Suriye’de altyapı ve yeniden inşa faaliyetlerinin hızlandığını gösteriyor. 2026 yılında da Suriye’ye ihracattaki artış sürüyor.”

“Hız, güvenilirlik ve maliyet avantajı sunuyoruz”

Eyüp Lojistik’in Suriye hattında uçtan uca hizmet sunduğunu vurgulayan Bartık, “Hız, güvenilirlik ve operasyonel şeffaflık bu hatta müşterilerimiz için en kritik konular. Uzman kadromuz, güçlü filomuz ve geniş lojistik ağımızla sınır geçişlerinden saha teslimatına kadar tüm süreci tek elden yönetiyor, firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlıyoruz” diye konuştu.

“Suriye’yi uzun vadeli stratejik pazar olarak görüyoruz”

Bartık, Suriye’nin şirket için uzun vadeli bir hedef olduğunu belirterek açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu bölgeyi stratejik olarak konumlandırıyoruz. Artacak yatırımlarla birlikte hem Türk ihracatçısının hem de uluslararası firmaların bölgede daha aktif olacağını öngörüyoruz. Eyüp Lojistik olarak bu süreçte taşımacılık tarafında güçlü bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.”