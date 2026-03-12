Fabrikaların vinç tercihinde adresi: Eservinç Mühendislik!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Sanayi tesislerinin üretim süreçlerinde kritik bir role sahip olan kaldırma ve taşıma sistemleri alanında faaliyet gösteren Konya merkezli Eservinç Mühendislik, mühendislik odaklı yaklaşımıyla kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. 2022 yılında kurulan şirket, ilk etapta 400 metrekarelik bir üretim alanında başladığı faaliyetlerini bugün 4 bin metrekare kapalı alana sahip modern üretim tesisinde sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği projeler, kalite odaklı üretim anlayışı ve teknik altyapısıyla dikkat çeken Eservinç Mühendislik; gezer köprülü vinç sistemleri, pergel vinçler, özel kaldırma ekipmanları ve projeye özel mühendislik çözümleri geliştirerek sanayi kuruluşlarına verimlilik sağlayan sistemler sunuyor.

Şirketin üretim anlayışında yalnızca imalat değil, aynı zamanda güçlü bir mühendislik disiplini de yer alıyor. Detaylı mühendislik analizleri, doğru malzeme seçimi ve yüksek kalite standartlarıyla geliştirilen sistemler; güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanıyor.

Güçlü üretim altyapısı ve deneyimli teknik kadrosu sayesinde Eservinç Mühendislik, yalnızca Türkiye’de değil uluslararası pazarda da adından söz ettiren bir marka haline geldi. Firma, birçok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatlarla Türk mühendisliğini global pazarlarda temsil etmeyi sürdürüyor.

“Mühendislik gücümüzle büyümeye devam edeceğiz”

Makina Mühendisi Yön. Kur. Başkanı Onur Eser, firmanın kısa sürede yakaladığı büyümenin temelinde mühendislik ve kalite odaklı yaklaşımın bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Eservinç Mühendislik olarak üretimi sadece bir imalat süreci olarak görmüyoruz. Her projeyi mühendislik perspektifiyle ele alıyor, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına güvenli ve verimli çözümler sunmayı hedefliyoruz. 400 metrekarelik mütevazı bir atölyede başlayan yolculuğumuzun bugün 4 bin metrekarelik modern bir üretim tesisine dönüşmesi bizim için büyük bir gurur. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de ihracat pazarlarında büyümemizi sürdürerek geleceğin kaldırma teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğiz.”

Eservinç Mühendislik, geliştirdiği yenilikçi kaldırma sistemleri ve güçlü mühendislik altyapısıyla sanayinin üretim gücüne katkı sunmayı sürdürüyor.