Fairy, ‘Boşa Harcama’ ile aylık gıda desteğini 1 milyon kişiye çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından ürünlerinin yanı sıra gıda desteği ile bölgeye ulaşan Fairy, çalışmalarını genişleterek ramazanda da sürdürüyor. 4 yıl önce gıda israfını önlemek ve gıda sektöründe oluşan gıda güvenliğine uygun fazla gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Gıda Kurtarma Derneği (GKTD) ile ‘Boşa Harcama’ projesini hayata geçiren Fairy, bu iş birliği ile deprem bölgesinin yaralarını da sarıyor.

Fairy, GKTD ile iş birliğini büyüterek yardım kapasitesini ayda 1 milyon kişiye çıkardı. Ramazan boyunca iftar için hazırlamalarını sağladığı tatlılarla yerel şeflere ekonomik katkı, halka ise moral veren Fairy, kurduğu çay bahçelerinde şeker macunu, ramazan şerbeti gibi ikramların yanı sıra Karagöz-Hacivat gösterileri ile çocukların yüzünü güldürmeye başladı.

"Proje, ramazandan sonrada devam edecek"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, P&G olarak, depremin ilk gününden bu yana yaraları sarmak ve birlikte iyileşmek için sahada olduklarını belirtti.

GKTD ile birlikte gerçekleştirdikleri "Boşa Harcama" projesini de bölgeye yönlendirdiklerini bildiren Turnaoğlu, şunları kaydetti: "Gıda bağışı toplama ve dağıtma kapasitesini artırmak amacıyla derneğin alt yapısına yaptığımız soğuk gıda taşımayabilen araç bağışı ile gıda tedarik zincirini güçlendiriyoruz. Gıda Bağış Aracı aktif olarak afet bölgesinde faaliyet göstermeye ve yardımları ülkenin bir noktasından diğerine ulaştırmaya devam ediyor ve daha küçük yerleşim birimlerine gidebiliyor. Şimdiyse daha güçlü bir dayanışma ile gıda yardımımız, çok daha fazla kişiye ulaşıyor."

GKTD'nin altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni araç ve donanım yatırımı gerçekleştirdiklerini aktaran Turnaoğlu, "Bu sayede ramazan ayından itibaren her ay 1 milyon kişiye gıda desteğinde bulunmaya başladık. Bölgedeki beslenme ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu proje, ramazanın ardından da aralıksız olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Her gün 3 ayrı konteyner ve çadır kentte halka tatlı, cevizli baklava, tulumba tatlısı, şekerpare gibi tatlıların yanı sıra ramazan şerbeti, şeker macunu ikramında bulunduklarını belirten Tankut Turnaoğlu, "Yerel şeflerin ellerinden çıkan bu lezzetler ile onlara ekonomik katkı da sağlamış oluyoruz. Ramazan ayı boyunca bu organizasyonumuzla toplamda 180 bin porsiyon tatlı ve 1,5 ton şerbeti bölgedeki vatandaşlarımıza sunmuş olacağız. Çocukların neşelerini kaybetmeden hayata ramazan ruhuyla sarılmasını da hedefliyoruz. Bu amaçla akşamları kurduğumuz çay bahçelerinde Hacivat-Karagöz gösterisi sunarak çocukların yüzünü güldürebilmek bizi mutlu ediyor. Yaralarımızı hep birlikte sevgiyle sararak iyileşmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Boşa Harcama, kıymetli bir dayanışma projesine dönüştü"

Gıda Kurtarma Derneği Kurucusu Olcay Silahlı da 2020 yılında hayata geçirilen "Boşa Harcama" projesinin önemli bir dayanışma projesine dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti: “Fairy ve Gıda Kurtarma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen ve ulusal bağış platformumuz ile desteklediğimiz Boşa Harcama projesi; gıda israfının önlenmesi adına ilk ulusal iletişim kampanyası olmanın yanı sıra ülkemizin en zor dönemlerinde halkımızın yanında olduğumuz, ulusal birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, zor günlerimizin üstesinden birlikte geldiğimiz kıymetli bir dayanışma projesi olarak da hayat buldu. Salgında başlayan bu dayanışma gücümüzü, ülkemizde yaşanan hazin depremler sonrasında da büyüterek, 1 milyon insanımıza ulaştırmamızı çok kıymetli buluyorum. Depremden etkilenen tüm illerimizde hayatı yeniden inşa edene ve tüm yaralarımızı sarana değin var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”