Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nda sıra KOBİ çözümlerinde

Eğitim, mentorluk, danışmanlık, yatırımcı eşleştirmeleri, masterclass katılımları ve Just Work’de çalışma alanı gibi imkânların sağlandığı Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’na kabul edilen girişimler, yatırımcılarla ve ekosistemin önemli paydaşlarıyla bir araya gelerek sunumlarını gerçekleştirdi. Invexen yürütücülüğünde gerçekleşen hızlandırma programının demo gününde, programa seçilmeye hak kazanan 15 girişimin sunumları ile program sona erdi.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi: “Yapı Kredi olarak girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve yenilikçi fikirleri inovasyona dönüştürmeye devam ediyoruz. 60'ın üzerinde ekosistem lideri mentörümüz ve 30'un üzerinde girişim ekosisteminde önde gelen partnerimiz ile Türkiye'nin en zengin networke sahip ve en güçlü hızlandırma programlarından birini daha gerçekleştirdik. Güçlü markamız ve bu çok zengin network'ümüz ile startuplara en iyi desteği verme ve startup dostu olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nın bu döneminde, ekonomimizin can damarı olan KOBİ’lere yönelik hizmetler geliştiren girişimcileri destekleyerek KOBİ’lere katkıda bulunmayı ve onların hayatlarına inovasyon ile dokunmayı amaçladık. KOBİ’lerin kendilerini bir adım öne taşımak için ihtiyaç duydukları yenilikçi bakışı girişim ekosistemlerinde bulabileceklerine inanıyoruz. Bu doğrultuda, KOBİ’lerin işlerini dijital dünyaya taşımalarını desteklemek, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve işlerini büyütmelerine katkı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda, 90 başvurunun yapıldığı ve 15 girişimin seçilmeye hak kazandığı Yapı Kredi Fast FRWRD Hızlandırma Programı’nı çok önemsiyoruz.”