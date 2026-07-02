Fasülyeli’den Türk mutfak kültürüne yeni proje: Yaşayan Sofralar

ERHAN BEDİR / BURSA

Türkiye’nin mutfak kültürünü yalnızca yemekler üzerinden değil, üreticiler, esnaf, şehir yaşamı ve sofra gelenekleriyle birlikte ele almayı amaçlayan proje, esnaf lokantalarının toplumsal hafızadaki yerini görünür kılmayı hedefliyor. Fasülyeli tarafından geliştirilen Yaşayan Sofralar, mutfaktan sofraya uzanan kültürel mirası kayıt altına almayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan uzun soluklu bir çalışma olarak kurgulandı.

“Esnaf lokantaları kültürel mirasına odaklanıyor”

Yaklaşık çeyrek asırdır faaliyet gösteren Fasülyeli, esnaf lokantacılığının temelini oluşturan sadelik, emek, güven ve süreklilik anlayışını yaşatmayı sürdürüyor. Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerini her gün aynı özenle misafirleriyle buluşturan marka, Yaşayan Sofralar projesiyle bu kültürün görünmeyen yönlerini de gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor. Proje kapsamında esnaf lokantalarının şehir yaşamındaki rolü, alışveriş kültürü, üretici ilişkileri, ustalık bilgisi ve sofra gelenekleri yerinde incelenerek kamuoyuyla paylaşılacak.

“İlk durak Bursa oldu”

Yaşayan Sofralar’ın ilk etkinliği Bursa’da gerçekleştirildi. Program kapsamında davetliler, Fasülyeli’de Bursa halk mutfağı ve esnaf lokantası kültüründen ilham alan özel bir menü eşliğinde bir araya geldi. Fasülyeli kurucularından Şef Emir ve İdris Topuk kardeşlerin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada, esnaf lokantalarının Türk mutfak kültüründeki yeri ve önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar daha sonra Bursa Tarihi Hanlar ve Çarşı Bölgesi’nde bir lokantacının günlük alışveriş rotasını takip etti. Tuz Pazarı’ndan başlayan gezi kapsamında bölgenin tarihi anlatılırken, Turan Kadayıf’ta kuru kadayıf ve Kemalpaşa tatlısı, Geye’de kazandibi ve dondurma, Peynir Hali’nde ise yöresel peynirler ile bal-kaymak ürünlerinin tadımı yapıldı. Kardeşler Cantık’ta cantık ikram edilen program, Fidan Han’da közde kahve eşliğinde sona erdi. Etkinlikte ayrıca Pasto Fırın sahiplerinden ekmek ustası Hakan Doğan da Bursa’daki lokantacılık kültürünün geçirdiği dönüşüm ve değişen tüketim alışkanlıkları üzerine katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

“Bu sofralar gündelik hayatın hafızasını taşıyor”

Şef Emir Topuk, esnaf lokantalarının yalnızca yemek sunan işletmeler olmadığını belirterek, “Esnaf lokantaları ihtiyaçtan doğar; sadelik, güven ve emek üzerine kurulur. Bu sofralar, ülkenin gündelik mutfak hafızasını taşıyan önemli kültürel alanlardır. İlk buluşmayı Bursa’da gerçekleştirmek bizim için çok anlamlıydı. Çarşı kültürü, yerel lezzetler ve esnaf lokantalarını aynı rota üzerinde deneyimleme fırsatı bulduk” dedi. Fasülyeli kurucularından İdris Topuk ise projenin kültürel süreklilik açısından önemine dikkat çekerek, “Bursa’daki bu ilk buluşma sayesinde esnaf lokantası kültürünü çarşıyla, üreticiyle ve gündelik hayatla birlikte ele alma fırsatı yakaladık. Bu kültürün yaşayan yönlerini yerinde görmek, sahip çıktığımız değerleri daha görünür kılan güçlü bir başlangıç oldu” ifadelerini kullandı. Fasülyeli, Yaşayan Sofralar projesi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştireceği etkinliklerle esnaf lokantalarının taşıdığı kültürel mirası, üreticilerden ustalara uzanan hikâyeler eşliğinde anlatmayı sürdürecek.