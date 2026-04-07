Fatih Otluoğlu, BtcTurk Hisse CEO’su oldu

Fatih Otluoğlu, yeni görevinde BtcTurk Hisse CEO’luğunun yanı sıra şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürecek. Bu atama ile birlikte BtcTurk Hisse’nin stratejik büyüme sürecine hız verilmesi, ürün ve hizmet yelpazesinin genişletilmesi ve kullanıcı deneyiminin daha ileri taşınması hedefleniyor.

Otluoğlu: BtcTurk Hisse finansal yatırım dünyasının dijitalleşmesine öncülük etmeye devam edecek

Atamayla ilgili değerlendirmede bulunan Fatih Otluoğlu, şunları söyledi:

“BtcTurk Hisse gibi güçlü bir platforma liderlik edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. BtcTurk Grubu olarak finansal teknolojiler alanındaki deneyimimizi, kullanıcı odaklı yaklaşımımızla birleştirerek BtcTurk Hisse’nin büyüme yolculuğunu hızlandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ürün çeşitliliğimizi artırarak ve teknolojik altyapımızı daha da güçlendirerek kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası piyasalarda yatırım yapma deneyimini tamamıyla dijitalleştirerek sektörün büyümesine ve dönüşümüne öncülük ediyoruz.”

Kınık: BtcTurk Hisse’nin büyüme ivmesini daha da güçlendireceğiz

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan BtcTurk Grup CEO’su Tevfik Kınık ise şunları söyledi:

“Fatih Otluoğlu’nun finansal teknolojiler, telekomünikasyon ve strateji alanlarındaki güçlü deneyiminin BtcTurk Hisse’nin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. BtcTurk olarak kullanıcılarımıza sunduğumuz ürün ve hizmetleri sürekli geliştirirken, BtcTurk Hisse tarafında da güçlü bir ekip ve vizyonla ilerliyoruz. Bu atama ile birlikte daha rekabetçi, yenilikçi ve kullanıcı odaklı bir yapı inşa etmeye devam edeceğiz.”

Fatih Otluoğlu kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisans programını tamamlayan Fatih Otluoğlu, kariyerine yönetim danışmanlığı alanında başladı. Bu dönemde stratejik yönetim ve yeniden yapılandırma alanlarında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda projeye liderlik etti. Sonrasında Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinde çeşitli yönetim rollerinde görev alan Otluoğlu, kariyerine bir süre Almanya’da devam etti. 2012 yılında Vodafone Türkiye’ye katılan Otluoğlu; Strateji Planlama ve İş Geliştirme Direktörlüğü, Pazarlama Direktörlüğü ile Ticari Pazarlama ve Cihaz Operasyonları Direktörlüğü görevlerinde bulundu. Bu süreçte büyüme, pazarlama ve dijital dönüşüm alanlarında önemli projelere liderlik etti. Ekim 2023’ten bu yana BitHero CEO’su olarak görev yapan Otluoğlu, yeni dönemde BtcTurk Hisse’nin büyümesine liderlik edecek.