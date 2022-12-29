Faturalab, pazar payını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefliyor

İşletme sermayesine farklı bir yönetim anlayışı getirmeyi amaçlayarak yola çıkan Faturalab, yeni yılda pazar payını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı planlıyor. Üyelerine tamamen dijital süreçler ile 20 finansal kurum ve tüm tedarikçileri ile çalışabilecek bir altyapı sağladıklarının altını çizen Faturalab Genel Müdürü ve kurucu ortaklarından Emre Aydın, “Farklı muhasebe/ERP sistemleri ile entegre olarak finansmana erişimi firmalar açısından kolaylaştırıyoruz.” dedi.

Kuruluşlarında kısa bir süre sonra 25 milyar TL’lik hacim ulaştıklarına vurgu yapan Aydın, “Her gün 300 milyon lira civarında erken tahsilat yaratıyoruz ve bin 500 tedarikçiyle çalışıyoruz. Her bir iş ortağımızın, finansal kurumlar dahil, değişik zamanlarda değişik öncelikleri ve ihtiyaçlarını yönetiyoruz. Bu anlamda firmaların finansmana erişiminin sürekliliğini artırmaya öncelik veriyoruz” açıklamalarında bulundu. 2023 yılında yine aynı büyümeyi gerçekleştirmek için hazırlıklarımız tamamlandı, pazar payımızı yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefledik” şeklinde konuştu.

İşletme sermayesinin yönetimi önemini artırdı

Firmaların gelişimlerinde farklı zamanlarda farklı ihtiyaçlarının doğabildiğinin altını çizen Aydın, “Nakit fazlası olduğu dönemler ile bunun tam tersinin yaşandığı dönemler farklı stratejilerin uygulanması gereken ve hızlı, etkin, ölçülebilir araçlar kullanarak stratejilerin hayata geçirilmesi firmaların ve eko-sistemlerinin sürdürülebilmesi için önemli” dedi.

Doğru işletme sermayesi yönetiminin hem büyük kurumlar hem de KOBİ’ler için her dönemde önemli bir başarı kriteri olduğuna vurgu yapan Aydın, “Ancak özellikle pandemi ve sonrasında yaşanan global tedarik zinciri sıkıntıları ile maliyet artışları dünya genelinde işletme sermayesinin önemini bir kat daha artırdı” açıklamalarında bulundu.