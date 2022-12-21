FDN Grubu, Goldcar’ı satın aldı

Türkiye’deki pazar potansiyelinin artışına paralel olarak 34 yılı aşkın süredir otomotiv yatırımlarıyla büyüyen FDN Grubu, Goldcar İspanya'nın Türkiye’de bulunan şirketini 250 milyon TL karşılığında satın aldı.

Şirketlerin faaliyet gösterdiği piyasa koşullarının hızla değiştiği bir konjonktürde mevcut satın almanın dikkate değer bir adım olduğunu vurgulayan FDN Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, “Günlük kiralama sektöründeki pazar payımızı artırmak ve Türkiye distribütörlüğünü yürüteceğimiz Goldcar’ı istikrarlı bir şekilde büyütmek hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu satın alma sonrasında; şu an 6 noktada yer alan Goldcar Türkiye hizmet noktalarını önümüzdeki üç yıl içerisinde 45 noktaya çıkartmayı hedefliyoruz.” dedi.

2023'te 1,3 milyar TL yatırım planlıyor

Yatırımlarla yurt ekonomisine katkı sunmaya devam ettiklerini, Grup içinde faklı müşteri segmentasyonlarına yönelik operasyonları artırmayı hedeflediklerini belirten Fidan, “Grup olarak 2022 yılında 3,5 milyar TL’lik bir ciro elde ettik. 2023 yılında ise yeni araç alımlarıyla filolarımızı yüzde 40 oranında genişleterek 1,3 milyar TL’lik yatırım yapmayı planlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

“Türkiye büyüme stratejimizin önemli bir parçası”

100 bin araçlık filosuyla İspanya, İtalya, Portekiz başta olmak üzere 140 ülkede operasyonu olan Goldcar, Mart 2017’de Türkiye'de de faaliyete geçmişti. İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir, Antalya ve Bodrum havalimanlarında ofisi bulunan Goldcar İspanya’nın Yürütme Kurulu Üyesi Jose Blanco ise satın alma ile ilgili şunları kaydetti: “Türkiye sahip olduğu rakipsiz potansiyelle büyüme stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu noktada FDN Grubu’nun otomotiv sektöründeki köklü geçmişi ve deneyimi ile markamızın kısa, orta ve uzun dönemdeki hedeflerine daha çabuk ulaşacağına inanıyoruz. Hiç şüphesiz bu satın alma, zorlu olan makroekonomik ortamda marka konumlanmamızı korurken güçlenmemize de olanak sağlayacak.”