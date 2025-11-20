FedEx CEO: Tarifeler 1 milyar dolarlık darbe vurdu

  1. Ekonomim
FedEx CEO’su Subramaniam, tarifeler ve jeopolitik risklerin küresel tedarik zincirlerinde kalıcı bir dönüşüm yarattığını belirtirken, Çin-ABD arasındaki ticaret savaşının etkisinin 1 milyar dolarlık gelir kaybı olacağını söyledi.

Dünyanın önde gelen lojistik firmalarından FedEx CEO’su Raj Subramaniam, teknoloji ve jeopolitik risklerin yönlendirdiği küresel ticaret ve tedarik zinciri değişimlerinin kalıcı olacağını söyledi.

Bir forumda konuşan Subramaniam, sanayi alanındaki uyum sürecinin zaman alacağını ancak bir kez yerleştiğinde geri dönüşün pek mümkün olmadığını vurguladı.

Subramaniam, Başkan Donald Trump’ın tarifeleri ve düşük değerli mallara tanınan muafiyetin kaldırılmasının paket ticaretini bozduğunu belirtti. FedEx’in bu yıl Çin-ABD arasındaki zayıflayan sevkiyatlar nedeniyle 1 milyar dolarlık gelir kaybı beklediğini açıkladı.

CEO, yeni dönemde daha bölgesel bir ticaret dengesi oluştuğunu ve bunun küresel tedarik zincirlerinde kalıcı bir dönüşüm anlamına geldiğini ifade etti.

