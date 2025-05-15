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Fedon denize atladı, Migros’la yaz resmen başladı

Migros ve Fedon bu yıl da bir araya gelerek yaz sezonunu resmen başlattı. Fedon, ikonik hale gelen, yazın gelişini müjdeleyen ve milyonların yüzünü gülümseten denize atlayışını gerçekleştirdi. Migros, bu yaz sezonunda da müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Fedon denize atladı, Migros’la yaz resmen başladı
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Migros, yazı müjdeleyen ve milyonların yüzünü gülümseten Fedon’un ikonik denize atlayış anına yer verdiği filmiyle, milyonların beklediği yaz sezonu açılışını duyurdu.

Migros, bu sezonda da hem denizden hem karadan ulaşılabilen alışveriş noktalarıyla konforlu ve keyifli bir yaz alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Migros Ticaret A.Ş. Müşteri Deneyim Stratejisi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Sinem Serdar, “Fedon’un her sezon başında gerçekleştirdiği denize atlayışı, yazın resmen başladığını müjdeliyor. Bu ikonik anı Migros’un samimi ve enerjik yaz sezonu yaklaşımıyla birleştirdik. Yaz boyunca iyi gelen kampanyalarımız, sürpriz etkinlikler, eğlenceli içeriklerle müşterilerimize keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ürün çeşitliliği ile tatil bölgelerinde uygun fiyatlı alışveriş imkânı sağlayan Yazlık Yer Migros’larımız ve teknelere özel alışveriş imkanı sunan Migros Deniz Market’lerimiz ile kapımızdan giren herkesi yaz sezonu boyunca ferahlatan kampanyalar sunacağız.” dedi.

Kampanyanın bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fedon, "Yıllardır insanlar bana 'ne zaman denize düşeceksin, hadi düş de yazı başlat' diyor. Migros gibi bir markayla bu vesileyle bir araya gelmekten büyük keyif duyuyorum. Hepimize sağlıklı, keyifli ve bol güneşli bir yaz olsun!" dedi.

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