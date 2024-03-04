FELLAS'tan yeni yatırım

FELLAS’ın kurucuları Gamze Kavaz ve Mustafa Can Gider; “Bu yatırım ile birlikte FELLAS, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıda gücüne güç katarak hızlı büyümesini devam ettirecektir. Aldığımız yatırım, mevcut kapasitemizi 5 katına çıkarmamızda, ürün gamımızı yenilikçi fikirlerle genişletmemizde ve yurt dışı pazarlara açıl-mamızda itici bir güç olacaktır” dedi.