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Fenerbahçe Beko’nun Euroleague zaferi Yıldız Holding’de coşkuyla kutlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan final karşılaşmasında Monaco'yu 81-70 yenerek, tarihinde ikinci kez EuroLeague kupasını Türkiye’ye getiren Fenerbahçe Beko’nun başarısı, Yıldız Holding’in Çamlıca kampüsünde, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in ev sahipliğinde coşkuyla kutlandı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe Beko’nun Euroleague zaferi Yıldız Holding’de coşkuyla kutlandı
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Ülker’in, 1993 yılında Ülkerspor’la başlayan basketbol yatırımı 2006-2015 yılları arasında Fenerbahçe Ülker olarak devam etmişti. Bu sürede, Ülkerspor 4 Türkiye Ligi, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Türkiye Kupası zaferi yaşarken Fenerbahçe Ülker ise 3 Türkiye Ligi Şampiyonluğu 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 4 Türkiye Kupası kazandı. 2012’de açılışı yapılan Ülker Sports Arena’yla daha da ivmelenen Fenerbahçe Ülker, 2015’te ilk EuroLeague Final Four’una yükselmiş, 2016’da da final oynamıştı.

Sarı lacivertlilerin 2017 yılındaki ilk şampiyonluğunda da Ülker Metro Ana Sponsor olarak destek vermişti. İkinci kez Avrupa’da zirveye çıkarak tüm Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşatan Fenerbahçe; Ülker’le uzun yıllardır süregelen iş birliğini, yeniden Avrupa Şampiyonu olarak taçlandırdı.

Kutlama sonunda pasta kesilirken, 2017 yılında kazanılan Türkiye’nin ilk EuroLeague Şampiyonluk kupası da sergilendi.

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