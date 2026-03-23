Fenerbahçe, kayıtlı sermaye tavanını 31 milyar 250 milyon liraya çıkardı

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamaya göre, gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda şirket kayıtlı sermaye tavanı oy çokluğuyla yüzde 400 artırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 11 Mart'ta onayladığı kayıtlı sermaye tavanı artırımıyla sarı-lacivertli kulüp, 31 milyar 250 milyon liraya kadar sermaye artırımı yapabilecek. Şirketin kayıtlı sermayesi 6 milyar 250 milyon lira.