Fenerbahçe’den Passolig açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan duyuruda, son günlerde dolaşıma giren değerlendirmelerin “eksik, çarpıtılmış ve gerçeği yansıtmayan” nitelikte olduğu belirtilerek, geçmiş anlaşma süreçlerine dikkat çekildi. Fenerbahçe’nin Passolig ile ilk sözleşmesini 2014’te, ikinci sözleşmesini ise 2019’da imzaladığı ve her iki anlaşmada da imza bedellerinin peşin tahsil edildiği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut sözleşmenin 2024 itibarıyla sona erdiği, bu tarihten sonra yeni bir sözleşme imzalanmadığı ve 2025 yılı içinde farklı biletleme firmalarıyla görüşmeler yapıldığı aktarıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise kulübün menfaatlerini en üst düzeyde koruyan, gelir açısından yüksek seviyeye ulaşan yeni anlaşmanın “rekor bir tutarla” imzalandığı vurgulandı.

Kulüp ayrıca, söz konusu anlaşmadan elde edilen gelirin yalnızca biletleme hizmetine ilişkin iş birliği kapsamında bir imza bedeli olduğunu belirterek, gelecekteki maç gelirlerinin peşin kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Fenerbahçe, yapılan yeni anlaşmanın tüm şartlarıyla kulüp lehine yeniden yapılandırıldığını kaydederken, kamuoyundan aksi yönde oluşturulan algılara itibar edilmemesini istedi.