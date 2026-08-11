Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi heyecanı Tivibu'nun 'Geri Al İzle' özelliğiyle zirveye taşınıyor

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Avrupa futbolunun zirvesinde heyecan yeniden başlıyor. Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki yolculuğu ve UEFA Süper Kupa finali, Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Tivibu’nun “Geri Al İzle” özelliği ise maç sırasında kaçırılan pozisyonları ve kritik anları 7 güne kadar geri alarak yeniden izleme fırsatı sağlıyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yürüyüşü sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Sturm Graz'a konuk oluyor. İlk maçtan 2-0'lık avantajla ayrılan temsilcimiz, 11 Ağustos Salı günü saat 21:30'da tur biletini cebine koymak için sahaya çıkıyor. TV100 ekranlarından naklen yayınlanacak bu kritik mücadelede, Tivibu kullanıcıları maç esnasında kaçırdıkları tehlikeli atakları, tartışmalı ofsayt pozisyonlarını veya golleri 'Geri Al İzle' özelliği ile anında geri sarıp izleme şansı yakalayacak.

UEFA Süper Kupa'da dev final

Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek UEFA Süper Kupa finalinde ise Paris Saint-Germain (PSG) ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Red Bull Arena'da 12 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da oynanacak bu dev futbol şöleni, TRT1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Tivibu'nun sunduğu 7 güne kadar yayını geri alma teknolojisi sayesinde, dev finalin başlama vuruşunu kaçıranlar veya maçın kritik anlarını tekrar izlemek isteyen sporseverler diledikleri zaman bu heyecana ortak olabilecekler.