Fenerbahçe–QNB iş birliğiyle Fenerpara hayata geçti

Fenerbahçe Spor Kulübü ve QNB, dijitalleşme vizyonları doğrultusunda stratejik bir iş birliğine imza atarak sarı lacivertli taraftar için yeni nesil bankacılık uygulaması Fenerpara’yı hayata geçirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri, sporcuları ile QNB üst yönetiminin katılımıyla 17 Şubat’ta düzenlenen özel lansmanla tanıtıldı. Fenerpara, kullanıcıların finansal ihtiyaçlarını tek bir kanal üzerinden entegre bir dijital deneyimle sunacak. Proje kapsamında hayata geçirilen mobil uygulamada, web sitesi, SMS iletişimleri ve Çağrı Merkezi kanalları ile tam donanımlı bir bankacılık hizmeti sunuluyor.

Kalplerde Fenerbahçe, ceplerde Fenerpara

Fenerbahçe Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen lansmanda verilen ‘Sarı Lacivert Bankacılık başlıyor’ ve ‘Kalplerde Fenerbahçe, Ceplerde Fenerpara’ mesajları ise projenin marka vizyonunu ortaya koydu. Fenerpara, taraftarların günlük bankacılık işlemlerini gerçekleştirme kolaylığı sağlarken beraberinde kulüpleriyle bağ kurabildiği bir model sunuyor.

Fenerbahçelli olmanın ruhunun yalnızca sahada değil hayatın her alanında var olduğu anlayışından hareketle tasarlanan yapı, bankacılık deneyimini kulüp kimliğiyle bütünleştiriyor.

“Fenerpara, taraftara yeni fırsatlar sunacak”

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Taşkaya lansmanın açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bugün burada, kulübümüz adına son derece önemli bir projeyi ve geleceğe dönük vizyonumuzun somut bir adımını sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Fenerpara, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün dijital bankacılık uygulamasıdır. Güçlü teknik altyapısı, sade ve kullanıcı dostu arayüzü ile taraftarlarımızın tüm bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceği, çağın gerekliliklerine uygun, modern bir finansal platform. Fenerpara yalnızca bir bankacılık uygulaması değil. Fenerpara, taraftarımızın kulübüyle olan bağını daha da güçlendiren bir model.

Önümüzdeki dönemde Fenerpara’nın içine Fenerbahçe’ye ve Fenerbahçelilere özel ayrıcalıklar, avantajlar ve yeni fırsatlar da eklenecek. Uygulama büyüdükçe, camiamıza sağladığı değer de büyüyecek. Bu projede bizimle birlikte yol yürüyen değerli iş ortağımız QNB’ye, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve düzenleyici çerçevede destekleri için BDDK’ya teşekkür ediyorum.

“Kulüp ile taraftarı birleştirecek bir bankacılık modeli”

Lansmanda konuşan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, şu ifadelerde bulundu: “Fenerpara’nın lansmanını kutlamak üzere bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Fenerpara, Fenerbahçe taraftarına özel olarak tasarlanan ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile ortak markalı olarak, QNB tarafından geliştirilmiş bir dijital bankacılık uygulamasıdır ve bankacılık ile taraftarlık deneyimini aynı platformda buluşturan önemli bir adımdır. Uygulama, kredi kartından banka kartına, çağrı merkezinden web sitesine kadar tüm temas noktalarıyla, baştan sona Fenerbahçeli bir bankacılık deneyimi sunuyor.

Fenerbahçe taraftarları bu deneyimi yaşayıp sunduğu avantajlardan faydalanırken, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübüne de finansal katkı sağlamış olacak.

Bu iş birliği, Fenerbahçe camiası için son derece değerli ve anlamlı bir adımdır. Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, dijital dünyada attıkları bu vizyoner adım için özellikle kutlamak istiyorum.

Aslında sloganımız bundan sonra olacakların hepsini özetliyor; Kalplerinde Fenerbahçe olanların, ceplerinde de artık Fenerpara olacak. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

“Fenerpara, taraftar desteğini sürdürülebilir güce dönüştürecek”

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran ise, konuşmasında Fenerpara uygulaması hakkında şu sözlere yer verdi: “Fenerbahçe tarihi boyunca sahadaki başarılarını sadece sportif güçle değil, arkasındaki büyük camia iradesiyle elde etti. Bu kulüp hiçbir zaman yalnızca bir spor kulübü olmadı. Bir dayanışma, bir aidiyet ve birlikte ayağa kalkma kültürü oldu. Bugün burada bu kültürün yeni bir yansımasını paylaşmak için bulunuyoruz. Bugüne kadar attığımız pek çok adımda, bu camianın sahiplenmesinin nasıl fark yarattığını birlikte gördük. Bugün paylaştığımız FenerPara da bu anlayışın yeni bir adımı. Bu proje, sadece bir bankacılık uygulaması değil. Fenerbahçelinin kulübüyle kurduğu bağı günlük hayatın doğal akışı içinde görünür kılan bir model.

QNB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği güçlü bir teknik altyapıya dayanıyor; ama anlamını veren şey teknoloji değil, bu camianın birlikte hareket etme kültürü. Fenerbahçe camiası, kulübüne katkı sağlayan her projede geçmişte nasıl sahip çıktıysa, inanıyorum ki bu projede de aynı refleksi gösterecektir. Biz bu birlikteliğin gücüne güveniyoruz. FenerPara’yı kullanan her taraftarımız, günlük hayatına devam ederken kulübüne doğrudan katkı sağlayacak. Yani destek artık sadece hissedilen bir duygu değil, sürdürülebilir bir güce dönüşecek.

Bu iş birliği yalnızca bir proje ortaklığı değil; Fenerbahçe’ye duyulan inancın ve uzun vadeli birlikte yürüme iradesinin somut bir göstergesidir. Bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli iş ortağımız QNB’ye teşekkür ediyorum. Tüm taraftarlarımızı FenerPara’yı sahiplenmeye ve bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum.”