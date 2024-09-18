Fenercioğlu’dan gayrimenkul yatırımcılarına ‘güvenli projelere yönelin’ uyarısı

Kıbrıs, son yıllarda gayrimenkul yatırımcıları için cazip bir destinasyon haline gelirken, tapu türü konusundaki belirsizlikler yatırım kararlarını doğrudan etkiliyor.

Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, yatırımcıların risklerden korunması ve güvenli yatırımlar yapabilmesi için özellikle Türk tapulu projelere dikkat çekiyor. Türk tapulu mülklerin uzun vadeli güvence sunduğunu belirten Fenercioğlu, tahsis tapulu projelerde ise yatırımcıların ciddi hukuki risklerle karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Kıbrıs’taki tahsis tapulu projelerde karşılaşılan en büyük sorunların başında, bu tapuların 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası dağıtılmış olması geliyor. Fenercioğlu, bu duruma ilişkin, "Tahsis tapulu projeler, mülkiyet sorunlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Mülk sahipleri, uluslararası arenada geçerli olmayan tapular nedeniyle hukuki süreçlerle karşı karşıya kalabilir.” diye konuştu.

Fenercioğlu, tahsis tapularının 1974 öncesi mülk sahiplerinin hak iddialarıyla dava konusu olabileceğini ve AİHM’e kadar uzanan yasal süreçlerin geçmişte yaşandığını hatırlattı.

“Türk tapulu projeler yatırımcı için güvence sunuyor”

Türk tapulu projelerin yatırımcılar için sunduğu avantajları değinen Fenercioğlu, Coastal Heaven gibi Türk tapulu projelerin uluslararası arenada kabul gördüğünü aktardı. Fenercioğlu, “Türk tapusu, Kıbrıs’taki en güvenilir tapu türüdür ve yatırımcılar için mülkiyet hakları konusunda güvence sağlar.” dedi. Fenercioğlu, ayrıca bu tür projelerde mülklerin satışında veya devrinde hukuki bir belirsizlik yaşanmadığını da belirtti.

Yatırımcılara düşen görev: Doğru hukuki inceleme

Tahsis tapulu mülklere yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara da önemli uyarılarda bulunan Fenercioğlu, “Yatırımcılar, tapunun türünü ve hukuki statüsünü mutlaka incelemelidir. Mülk alımı sırasında profesyonel hukuki danışmanlık almak ve riskleri minimize edecek şekilde hareket etmek, ileride doğacak sorunları önlemenin en iyi yoludur.” ifadelerini kullandı.

“Coastal Heaven: Güvenli yatırımın adresi”

Fenercioğlu A.Ş.'nin projelerinden biri olan Coastal Heaven’in Türk tapulu olmasıyla dikkat çektiğini belirten Fenercioğlu, “Coastal Heaven, sadece mülkiyet güvenliği değil, aynı zamanda modern mimarisi ve deniz kenarındaki konumuyla yüksek getiri potansiyeli sunuyor. Yatırımcılar için kira getirisi ve mülk değer artışı açısından son derece avantajlı bir projedir.” dedi.

Kıbrıs’ta yatırımcılar için tapu türünün önemi

Kıbrıs’ta tapu türünün yatırımcıların mülk güvenliği açısından en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Fenercioğlu, şunları kaydetti: "Türk tapusu, uluslararası geçerliliği olan ve yatırımcıya uzun vadeli güvence sunan bir tapu türüdür. Ancak tahsis tapuları, hukuki belirsizlikler ve mülkiyet davaları riski taşır. Bu nedenle yatırımcıların, mülk alırken tapu türünü dikkatlice incelemesi büyük önem taşır. Kıbrıs'ta gayrimenkul yatırımları hızla büyürken, yatırımcıların doğru tapu türüne sahip projeleri seçmesi, uzun vadeli başarı için kritik bir adım. Türk tapulu projeler, Kıbrıs'ta güvenli ve uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için en doğru tercih. Hukuki belirsizliklerden kaçınarak geleceğinize güvenle yatırım yapabilirsiniz.”