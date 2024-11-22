Fenerium ürünleri Ford Trucks özel tasarım F-MAX araçları ile Türkiye yollarına çıkıyor

Ford Trucks Eskişehir Fabrikası’nda Fenerium’un yeni mağazacılık konseptineözel olarak tasarlanan, sarı lacivertin gücünü taşıyaniki adet F-MAX, düzenlenen törenle Fenerbahçe Spor Kulübü’ne teslim edildi. F-MAX araçlarmobil taraftar mağazası olarak hizmet verecek ve Fenerbahçe taraftarlarını lisanslı ürünlerle buluşturacak.

Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ruhu ve coşkusu, daha fazla taraftara ulaşacak"

“Ford Trucks Eskişehir Fabrikası’ndaher ayrıntısı özenle tasarlayarak Fenerbahçe’ye ve taraftarlarına layık olacak şekildeürettiğimiz bu araçlar Fenerium ürünlerini Türkiye’nin dört bir noktasına taşıyacak. Bu sayede Fenerbahçe ruhu ve coşkusu, daha fazla taraftara ulaşacak.” dedi.

Törene katılan ve konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan, “Ford Trucks iş birliğiyle yenilenen, günümüz teknolojileriyle donatılmış, mağaza konforunda alışveriş imkanı sunacak iki tırımız, modern tasarımları ve güçlü teknolojileriyle taraftarlarımızın hizmetinde olacak. F-MAX araçlar sadece birer mobil mağaza değil; Fenerbahçe’nin renklerini, coşkusunu ve büyüklüğünü her yere taşıyan birer sembol niteliği taşıyacak.” dedi.

"Fenerium tırlarımız, Ford Trucks iş birliğiyle yenileniyor"

Teslimat töreninde Esin Güral Argat Fenerium’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak yaptığı konuşmada “Fenerium tırlarımız, Ford Trucks iş birliğiyle yenileniyor. Ford Trucks’ın özel olarak tasarladığı F-MAX araçları, taraftarlarımıza daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmamız için de olanak sağlıyor. Her geçen gün büyüyen Fenerium ailesi, taraftarlarımızın hayatlarına dokunmayı ve Fenerbahçe sevgisini daha güçlü bir şekilde hissettirmeyi amaçlamaktadır. Ford Trucks’a, bu vizyonumuzu paylaşarak bize verdikleri değerli destek ve katkılarından ötürü gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Sarı-lacivert renklerdeki özel tasarım F-MAX araçları, Fenerium ürünlerini taraftarlarla buluşturmak içinçok yakında yollarla buluşacak.