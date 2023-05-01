Fenese, 2023’te de yatırıma devam edecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv sanayi için değişik boyutlarda ve şekillerde sac ve plastik parça üretiminin yanı sıra plastik kalıpları, metal parça kalıpları, kesme, delme, form verme, derin çekme kalıpları, prograsiv kalıplar ve kontrol fikstürü tasarımı ve imalatı yapan Fenese, yatırım istikrarını sürdürüyor. 3 lokasyonda toplam 8 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını belirten Fenese Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Gülseven, “Mevcut lokasyonlarımıza sığma konusunda problem yaşıyoruz.

Bir yandan yeni yatırımlarımız sürüyor ama alan konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. TEKNOSAB’dan 30 bin metrekare bir alan talebimiz olmuştu ama ne yazık ki gerçekleşmedi. Halen daha bu konuda fizibilitemizi yapıyoruz. Uygun bir alan bulursak yatırım iştahımız hız kesmeden devam edecek. Geçen yıl toplamda 2 milyon dolar gibi bir yatırım yaptık. Bu yıl için de en az 2 milyon dolarlık bir yatırımı planlıyoruz. Makine yatırımlarının yanı sıra çatılarımıza da GES kurmak için çalışmalar başladı. Tesis tamamlanınca tüketimimizin yüzde 70’ini karşılayacak” diye konuştu.

“Arsa maliyetleri en büyük engel”

Her sektörde olduğu gibi kendilerinde de en büyük problemlerden birisinin personel olduğunu belirten Gülseven, “Eleman konusunda ciddi sorunumuz var. Sadece kalifiye eleman değil vasıfsız işçilerde de bu sorunu yaşıyoruz. Bununla birlikte son dönemde artan maliyetlerin getirdiği ciddi bir yük var. Sektörde karlılıklar ciddi oranda azaldı. Bu da yeni yatırım iştahını olumsuz manada etkiliyor.

Fenese olarak sürekli bir biçimde büyüme planımızı devam ettirmek istiyoruz ve bunun önündeki en büyük engel alan problemi. Arsa ve kiralama maliyetleri ile inşaat giderleri çok yukarıya gitti. Yeni alanlar zaten oluşturulamıyor. Bizim ülke olarak üretimi ve yeni yatırımları teşvik etmemiz bunun için de arsa sorununu çözmemiz gerekli. Finansmana ulaşımı kolaylaştırırken üretim teşviklerini de artırmamız gerekli” dedi.