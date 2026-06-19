Fenese Otomotiv’den küresel büyüme hamlesi

ERHAN BEDİR / BURSA

Türk otomotiv yan sanayisinin önemli üreticilerinden Fenese Otomotiv, üretim gücünü ihracata dönüştürecek yeni yatırımlarla küresel pazarlardaki varlığını büyütüyor. Sac ve plastik parça üretimi, kalıp imalatı ve kontrol fikstürü tasarımı alanlarında faaliyet gösteren şirket, Bursa'daki 5 ayrı üretim tesisini entegre bir yapıda birleştirerek hem verimliliğini hem de uluslararası rekabet gücünü artırdı. Fenese Otomotiv Genel Müdürü Rifat Gülseven, 2027 yılı sonuna kadar 8 milyon euro'luk yatırım gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, bu yatırımların temel amacının ihracat kapasitesini ve küresel müşteri portföyünü büyütmek olduğunu söyledi.

"Fas yatırımıyla yeni pazarlara açılacak"

Kuzey Afrika ve deniz aşırı pazarlarda daha etkin bir oyuncu olmayı hedeflediklerini belirten Gülseven, Fas'ta kurulması planlanan 25 bin metrekarelik üretim tesisi için fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını açıkladı. Fas yatırımının yalnızca üretim değil, lojistik ve ihracat açısından da stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Gülseven, "Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika pazarlarına daha hızlı erişim sağlamak amacıyla Fas'ta üretim üssü kurmayı hedefliyoruz. Amacımız önümüzdeki iki yıl içinde bu yatırımı hayata geçirmek" dedi. Bursa'nın küresel markası olma yolunda ilerleyen şirket, Ar-Ge merkezi ve sürdürülebilir üretim alanlarında da iyileştirmeler yapmaya devam ediyor.

"İhracat oranı yüzde 50'ye çıkacak"

Bugüne kadar 10'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Fenese Otomotiv, Fas, Romanya ve Meksika başta olmak üzere birçok pazardaki faaliyetlerini genişletirken, Güney Amerika için de yeni ticari temaslarını sürdürüyor. Şirket açısından önemli bir dönüm noktasına geldiklerini belirten Genel Müdür Gülseven, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük bir otomotiv üreticisiyle yürüttükleri görüşmelerin son aşamaya geldiğini söyledi. "Bu iş birliğiyle ihracat oranımızı mevcut yüzde 30 seviyesinden ilk etapta yüzde 50'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" diyen Gülseven, şirketin artık doğrudan OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) firmalara üretim yapmaya başlayacağını kaydetti.

"Katma değerli üretim ihracatı destekliyor"

Fenese Otomotiv, son dönemde transfer pres, kataforez ve toz boya tesislerine yaptığı yatırımlarla üretim kabiliyetini artırırken, Ar-Ge çalışmalarını da katma değerli ürün geliştirme üzerine yoğunlaştırıyor. Yüksek teknoloji ve sürdürülebilir ürün çeşitliliğinin ihracattaki başarı için kritik hale geldiğini vurgulayan Gülseven, küresel pazarlarda rekabet avantajını korumanın yolunun inovasyon ve verimli üretimden geçtiğini söyledi.

"Elektrikli araçlar ihracatın yeni fırsat alanı"

Elektrikli araç dönüşümünün otomotiv tedarik sanayinde yeni fırsatlar oluşturduğunu belirten Gülseven, üretimlerinin yaklaşık yüzde 5'inin elektrikli araç projelerine yönelik olduğunu ifade etti. "Elektrikli araçlara yönelik yeni nesil parçalar geliştiriyoruz. 2026 yılı itibarıyla bu alandaki üretim hacmimizi artıracağız. Elektrikli araç ekosistemine yatırım yapan şirketlerin küresel pazarlarda daha güçlü konuma geleceğine inanıyoruz" dedi.

"Rekabet için maliyet dengesi şart"

İhracatçı sanayicilerin karşı karşıya kaldığı maliyet baskılarına da değinen Rifat Gülseven, artan işçilik ve işletme giderlerinin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi. Çin ve Hindistan gibi ülkelerin küresel pazarlarda daha agresif hale geldiğine dikkat çeken Gülseven, "Türk sanayisinin sahip olduğu kalite ve mühendislik gücünü koruyabilmesi için üretim maliyetlerinin rekabetçi seviyelerde tutulması gerekiyor. Buna rağmen yatırımlarimizi sürdürüyor ve ihracat odaklı büyüme stratejimizden vazgeçmiyoruz" ifadelerini kullandı. Fenese Otomotiv, entegre üretim modeli, yeni yatırımları ve küresel büyüme hedefleriyle Türk otomotiv yan sanayisinin ihracat yolculuğunda öne çıkan şirketlerden biri olarak dikkat çekiyor.

"Süreci karlılıktan feragat ederek sübvanse ettik"

Sektördeki sorunlara da değinen Rifat Gülseven, "Ne yazık ki sanayideki işçilik maliyetleri düşük kur baskısı nedeniyle oldukça arttı. Bununla birlikte işletme maliyetleri de her geçen gün yükseliyor. Süreci karlılıktan feragat ederek sübvanse etmeye çalıştığımız için karlılık kaybı da had safhaya ulaştı. Bütün bu faktörlerin tetiklediği konu ise aslında Çin ve Hindistan gibi ülkelerin ihracat pazarlarına hakim olmaya başlaması geliyor. Bugün, teklif verdiğimiz birçok projede Avrupalı üreticilere göre daha pahalı kalmaya başladık. Fiyat istikrarını sağlayıp, üretimdeki maliyetleri rekabetçi bir seviyeye çekemezsek ihracatta elimizde olan pazarları da kaybedebiliriz. Bütün bu şartlara rağmen sürecin sonsuza dek böyle gitmeyeceğinin bilincindeyiz. Piyasaların toparlandığı dönemde daha güçlü şekilde yer alabilmek adına yatırımlarımızı planladık. Sürdürülebilir bir üretim ve katma değerli ürünler üretme anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.