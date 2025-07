Feriye Açık Hava Sinemaları, GetirFinans ana sponsorluğunda gerçekleşiyor

Takip Et

1 Temmuz – 5 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak etkinlikte, kült yapımlardan ödüllü filmlere uzanan özel bir seçki yer alıyor.

Toplam 16 filmden oluşan seçkide Pretty Woman, The Great Gatsby, Babam ve Oğlum, La La Land ve Ölü Ozanlar Derneği gibi hafızalara kazınmış filmler yer alıyor. Sinemaseverler her hafta Boğaz kıyısında nostaljik, duygusal ve ilham verici yapımlarla buluşacak.

“ParanaİyiBak” vizyonuyla yola çıkan GetirFinans, sadece iyi bir bankacılık deneyimi sunmakla kalmıyor; kullanıcılarına şehre, zamana ve yaşadıkları anlara iyi bakabilecekleri deneyim alanları sunuyor. Feriye’deki bu özel yazlık sinema serisi ise, finansın hayatla kesiştiği noktada anlamlı bir iz bırakıyor.

Etkinlik alanında kurulacak GetirFinans standında izleyiciler, bu dijital finansal deneyimi yerinde tanıma ve anında GetirFinanslı olma fırsatı yakalayacak. Etkinliğe özel kampanyayla yeni GetirFinans kullanıcıları, GetirPara kazanarak bu ödülleri Getir uygulamasında diledikleri gibi kullanabilecek.

Bankacılığı hayatın doğal akışına entegre eden GetirFinans, mevduattan krediye, dövizden para transferine kadar birçok hizmeti sade, hızlı ve şeffaf bir deneyimle tek uygulamada sunuyor. Kart başvurusu ve teslimatı dakikalar içinde tamamlanırken, tüm işlemlerde kullanıcı lehine şeffaflık ön planda tutuluyor.

c•spaces Group işletmesi olan Feriye Açık Hava Sinemaları, farklı bilet kategorileriyle sinema keyfini kişiselleştirme imkânı sunuyor. Genel kategoride patlamış mısır ve içecek ikramı yapılırken, VIP1 ve VIP2 kategorilerinde Feriye’nin özel tabakları servis ediliyor. Dinner & Movie seçeneğini tercih eden misafirler ise film öncesinde Michelin ve Gault&Millau ödüllü Lokanta Feriye’de akşam yemeğiyle geceye başlıyor. Biletler biletinial.com üzerinden satışta.

Film Takvimi

Temmuz

1 Temmuz Salı – Bohemian Rhapsody

8 Temmuz Salı – Mamma Mia!

11 Temmuz Cuma – Green Book

18 Temmuz Cuma – Pretty Woman

22 Temmuz Salı – A Star Is Born

29 Temmuz Salı – The Great Gatsby

Ağustos

5 Ağustos Salı – Skyfall

12 Ağustos Salı – The Curious Case of Benjamin Button

19 Ağustos Salı – Passengers

26 Ağustos Salı – Babam ve Oğlum

Eylül & Ekim

2 Eylül Salı – 500 Days of Summer

8 Eylül Pazartesi – The Intern

15 Eylül Pazartesi – Up

22 Eylül Pazartesi – Dead Poet Society

29 Eylül Pazartesi – Deadpool & Wolverine

5 Ekim Pazar – La La Land