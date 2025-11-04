Ferrari 3'ncü çeyrekte kar ve gelir beklentilerini aştı

Temmuz-Eylül döneminde Ferrari'nin net karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %2 artarak 382 milyon euroya (439,5 milyon dolar) ulaştı. Analistlerin beklentisi 367,33 milyon euro seviyesindeydi.

Şirketin net gelirleri %7,4 artışla 1,77 milyar euroya yükselirken, toplam araç sevkiyatı 3.401 adet olarak gerçekleşti.

CEO Benedetto Vigna, “Gelişim yolumuzda güçlü bir görünürlükle kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi. Vigna, 2030’a kadar sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda net bir strateji belirlediklerini vurguladı.

Ferrari, 2025'in tamamında en az 7,1 milyar euro net gelir bekliyor.