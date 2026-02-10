Ferrari'nin geliri beklentilerin üzerine çıktı

Ferrari N.V., 2025’in dördüncü çeyreğinde net gelirini 1,8 milyar Euro olarak açıkladı. Piyasa beklentisi 1,77 milyar Euro seviyesindeydi.

Şirketin dördüncü çeyrek sevkiyatları 3.152 adet olurken, analist beklentisi 3.272 adet düzeyindeydi. Aynı dönemde düzeltilmiş FAVÖK (EBITDA) 700 milyon Euro ile 669 milyon Euro beklentinin üzerinde gerçekleşti. Düzeltilmiş FVÖK (EBIT) ise 513 milyon Euro oldu; beklenti 487 milyon Euro seviyesindeydi.

Ferrari, 2025 yılının tamamında 7,15 milyar Euro gelir elde etti. Şirket daha önce en az 7 milyar Euro gelir öngörmüştü. 2025’te düzeltilmiş FVÖK 2,11 milyar Euro, FVÖK marjı yüzde 29,5 olarak gerçekleşti. Şirket en az 2,06 milyar Euro FVÖK ve yüzde 29 marj hedeflemişti. Düzeltilmiş FAVÖK ise 2,77 milyar Euro, marj yüzde 38,8 oldu. Beklenti en az 2,72 milyar Euro ve yüzde 38,3 marj düzeyindeydi.

Şirket, 2026 yılı için net gelirin yaklaşık 7,5 milyar Euro olmasını bekliyor. 2026’da düzeltilmiş FVÖK’ün en az 2,22 milyar Euro, marjın en az yüzde 29,5; düzeltilmiş FAVÖK’ün ise en az 2,93 milyar Euro, marjın en az yüzde 39,0 olması öngörülüyor.

Ferrari, 2026’da önemli model değişimlerinin gerçekleşeceğini, ürün karması ve kişiselleştirme gelirlerinin pozitif katkı sağlayacağını belirtti. Talebin güçlü kalmaya devam ettiği ve sipariş defterinin 2027 sonuna kadar uzandığı ifade edildi.