Ferrero’da salmonella vakası

Belçika'da Ferrero grubunun fabrikasında yine salmonella vakasına rastlandı. Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (Afsca) tarafından yapılan açıklamada, Arlon kentindeki Ferrero fabrikasında salmonella vakası tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bakteriye yalnızca fabrikada rastlandığı, bunun herhangi bir nesneden gelmiş olabileceği, gıda ürünlerinde ise bulunmadığı belirtildi.

Geçen yıl da aynı fabrikada Kinder markalı ürünlerde bakteriye rastlanmış, fabrika bir süreliğine mühürlenmişti.

Aynı dönemde, Dünya Sağlık Örgütü dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.