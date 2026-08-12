Feveran, İDA’nın yeni üyesi oldu

Stratejik iletişim, medya ilişkileri, dijital iletişim ve itibar yönetimi alanlarında hizmet veren Feveran, İDA’ya katılarak sektördeki konumunu güçlendirdi.

Konuyla ilgili konuşan İDA Yönetim Kurulu Başkanı Burçak Taşkın Yurdakul, iletişim danışmanlığı sektörünün, markaların ve kurumların geleceğini şekillendirdiğini, her alanda stratejik bir rol oynadığını hatırlatarak şöyle konuştu: “İDA olarak, sektörümüzün etik değerlerini korumak, standartlarını yükseltmek ve ekosistemimizi daha da büyütmek adına güçlü adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de iletişim danışmanlığı sektöründeki ajansların tek temsilcisi olarak, ailemizin yeni üyelerle genişlemesi bizleri gururlandırıyor. Feveran’ın İDA üyeleri arasına katılmasının sektörümüzdeki dayanışmayı ve ortak akıl üretme gücümüzü daha da pekiştireceğine inanıyorum.”

“İDA çatısı altında sektörel gelişime katkı sunmayı hedefliyoruz”

Feveran olarak, Türkiye'de iletişim danışmanlığı sektörünü temsil eden tek meslek örgütü olan İDA'nın çatısı altında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Feveran İletişim Kurucu Ajans Başkanı Ali Kahraman, bu üyeliğin hem ajans hem de sektörel gelişim açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Kahraman, “İDA çatısı altında yer alarak sektörde bilgi paylaşımının artırılmasına, mesleki standartların daha da güçlenmesine ve iletişim ekosisteminin sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Feveran olarak yaratıcılığı stratejik bakış açısıyla birleştiriyor, markalar için değer yaratan ve sonuç odaklı iletişim çalışmaları geliştiriyoruz. Bundan sonraki dönemde de yalnızca iş ortaklarımız için değil, İDA aracılığıyla iletişim sektörünün ortak geleceği için de sorumluluk almaya, deneyimlerimizi paylaşmaya ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.