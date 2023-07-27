Fİ Akademi öğrencileri depremin gölgesinde YKS’de derece elde etti

GAZİANTEP/EKONOMİ

Fi Akademi'nin iki öğrencisi Lise Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi oldu. LGS'de 22 öğrenci yüzde 1'lik dilimde yer alırken, 36 öğrenci de yüzde 2'lik dilime girmeyi başardı. LGS gibi YKS'de de önemli başarıya imza atan Fi Akademi'nin 16 öğrencisi ilk bine girerek büyük bir başarıya imza attı. Fi Akademi’den ilk 5 binlik dilime 48 öğrenci, 10 binlik dilime 88 öğrenci, ilk 20 binlik dilime ise 116 öğrenci girdi.

2023 yılı YKS sınavında Gaziantep'te sayısal puan türünde il birincisi, il ikincisi ve il üçüncüsü Fi Akademi'den çıktı. Sayısal puanda Türkiye 36.'sı, 61'incisi ve 65.'incisi olan Fi Akademi öğrencileri Gaziantep'in yüz akı oldu. Yine TYT'de il ikincisi olan Fi Akademi öğrencisi ülke genelinde 146, bir başka öğrenci ise dil sınavında Türkiye genelinde 7. oldu. Gaziantep merkezli Fi Akademi Eğitim Kurumları yöneticilerinden Serhat Sökücü ve Ömer İlkbaşaran ortak açıklamayla Fi Akademi'nin başarılarını anlattı. Açıklamada, "Öğrenciye yaşam alanı oluşturan kampusumuzda, her öğrencinin ihtiyacına göre hazırlanan programlar başarımızın anahtarıdır" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'in LGS ve YKS sınavlarındaki başarı çıtasını yükseltmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Sökücü ve Ömer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kampüs modeli taşıyan konsepti, çağdaş ve tekno eğitim anlayışı, öğrenciye birey olduğunu hissettiren ortama sahip olan Fi Akademi 3 eğitim merkezinden oluşuyor. Akademi binamızda 12. sınıf ve mezun gruplar, Concept binamızda 10. ve 11. Sınıflar, Junior binamızda liselere ve özel okul bursluluk sınavlarına hazırlık programları uygulanmaktadır. Tüm Fi çatısı altında uygulanan programlarda önceliğimiz öğrencilerimizin birey olabilme vasıflarını taşımasıdır. Hayatlarının geri kalan dönemlerinde vatana, millete her yönüyle faydalı olması, ancak birey olabilme vasıflarını layıkıyla taşıdığında gerçekleşecektir. Eğitim felsefemiz bu ana mantık üzerine kuruludur.

“Öğrenciler huzurlu ve güvenilir ortamda geleceğe hazırlanıyor”

Fi çatısı altındaki diğer önemli bir unsur ise yaşam alanlarıdır. Öğrencilerimizin aidiyet duygularını arttırmaya ve nefes aldıran ortamlar yaratmaya çok çabalıyoruz. Unutmayalım ki onlar bizim geleceğimiz. Yarışa sokulmuş atlar gibi sürekli koşmalarını beklemek en basit tabiriyle haksızlık olacaktır. Onlarında kaliteli molalara ihtiyaçları olduklarını unutmamalıyız. Kampüs mantığıyla çalışan kurumumuzda bina girişinden itibaren öğrencilerin güvenliği ve hijyen en hassas noktamızdır. Güvenlik kontrol noktasında parmak iziyle giriş yapan öğrencilerimizin velileri kısa mesaj ile anında bilgilendirilir. Kısacası öğrenci Fi çatısı altında güvenli ve huzurlu bir ortamda geleceğini planlamaya başlar. Bizim başarımızın ve tercih edilmemizin en büyük nedeni, öğrencinin ihtiyacına yönelik programlarımızdır. Öğrencinin hazır bulunuşluluk düzeyi çeşitli yöntemler ile belirlendikten sonra, öncelikli eksikler belirlenir ve buna göre çalışma başlatılır. Örneğin öğrencinin matematik dersinde belirgin bir eksiği yok ama fizik dersinde eksiği fazla ise çalışma programının ağırlığı fizik dersine yönlendirilir. Bir diğer etkin kulvarımız ise eğitim koçluğumuz. Hazırlık senesindeki öğrencinin en büyük sorunu 'Ben hangi dersi çalışacağım?' sorusudur. Rehberlik birimi tarafından kullanılan EdesisSanal Beyin Sistemi ile bu soru profesyonel olarak ortadan kalkıyor. Her öğrencinin haftalık sabit görüşme randevuları sayesinde öğrencinin kaybolması diye tabir edilen durum tamamen ortadan kalkmış oluyor. Kısacası rehberlik ve öğrenci takibi konusunda da yine farklılık yaratmış oluyoruz.

“Öğrencilerin yüzde 92'si hayallerine ulaştı”

Tüm bu imkanları birleştirdiğimizde ise Gazi şehrimizin eğitim başarısına katkıda bulunmamızda kaçınılmaz oluyor. Her sene yükselen bir başarı grafiği sergileyen Fi Akademi, son yapılan YKS’de sınava giren 489 öğrencinin 447 tanesi hedeflerindeki üniversitelere yerleşmiş ayrıca bunlardan 160 tanesinin ilk 50 bine girmesini sağlayarak inanılmaz bir başarıya imza atmış bulunuyoruz. Öğrencilerimizin hayallerine ulaşma oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti bu yıl. Yaptığımız iş ne kadar ticaret olarak görülse de emeklerimizin karşılığını öğrenci başarısı ile almamız çok daha fazla mutlu ediyor. Üniversitede istedikleri bölümlerde okuyan öğrencilerimiz ve velilerimiz ziyarete geldiklerinde “İyi ki varsınız” diye cümleye başlamaları kelimelerle ifade edilebilecek bir duygu değil. Gücümüz yettiğince Gaziantep’imize eğitim öğretim anlamında destek olmaya devam edeceğiz. Etik ilkelerimizden ve Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan çabamız sürmeye devam edecektir. En iyi bildiğimiz işi, öğrencilerimizi hayallerine kavuşturmayı karakter edinmiş bir kurum olarak anılmaya devam etmeyi sürdüreceğiz."