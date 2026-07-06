Fiat Egea, Tofaş'taki üretim yolculuğunu tamamladı

Tofaş'ın Bursa fabrikasında düzenlenen törende, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ve Tofaş çalışanlarının katılımıyla Fiat Egea banttan son kez indi. Bursa'dan dünyaya uzanan ve milyonlarca insanın hayatına dokunan Egea, son araçla birlikte 1 milyon 417 bin 47 adetlik toplam üretime ulaştı. 671 bin 5 adetlik ihracat performansı, 40'tan fazla ülkeye ulaşan küresel yolculuğu, 10 yıl üst üste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modeli olması ve Fiat markasının 6 yıl üst üste pazar liderliğine sunduğu katkıyla Egea, Tofaş tarihinin unutulmayacak projeleri arasındaki yerini aldı. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "Egea'nın bize kazandırdığı bilgi birikimi ve deneyim, Tofaş'ın geleceğine yön vermeye devam edecek" dedi.

Türkiye otomotiv sanayiinin öncü kuruluşlarından Tofaş, Fiat Egea'nın üretim yolculuğunu Bursa fabrikasında düzenlenen törenle tamamladı. Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu ve Tofaş çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen törende Fiat Egea banttan son kez indi. 2015 yılında Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretimine başlanan Fiat Egea, yaklaşık 11 yıllık üretim sürecinin ardından 1 milyon 417 bin 47 adetlik toplam üretime ulaştı.

Başından itibaren Tofaş imzasını taşıyan ve 1 milyar euroluk yatırımla hayata geçirilen küresel bir ürün projesi olarak geliştirilen Egea, Bursa'dan dünyaya uzanan bir başarı hikâyesine dönüştü. Türkiye'deki müşteri ihtiyaçları merkeze alınarak Tofaş mühendislik ekipleri tarafından konsept kurgusu aşamasından itibaren tasarlanan ve geliştirilen Egea; yakıt ekonomisi, yolcu ergonomisi, bagaj hacmi, ürün çeşitliliği ve fiyat-fayda dengesiyle kısa sürede Türkiye otomobil pazarının referans modellerinden biri haline geldi.

Sedan gövde tipiyle başlayan başarı hikâyesi, Hatchback, Station Wagon, Cross ve Cross Wagon versiyonlarının yanı sıra farklı model ve özel serilerle sürekli gelişen bir ürün ailesine dönüştü. Egea, 10 yılı aşkın ürün yaşam döngüsü boyunca değişen müşteri beklentilerine yanıt veren güncellemelerle milyonlarca insanın hayatına dokundu; ailelerin, bireysel kullanıcıların ve işletmelerin güvenilir yol arkadaşı oldu.

Bursa'dan dünyaya uzanan üretim ve ihracat başarısı

Fiat Egea, Tofaş'ın küresel ölçekteki üretim ve ihracat kabiliyetini temsil eden en önemli projelerden biri oldu. Üretilen toplam 1 milyon 417 bin 47 aracın Dodge markasıyla ABD pazarı dahil olmak üzere 40'tan fazla ülkeye toplam 671 bin 5 adeti ihraç edildi. Böylece Egea, hem Türkiye pazarındaki güçlü konumuyla hem de uluslararası pazarlardaki performansıyla Tofaş'ın üretim, satış ve ihracat rekorlarında önemli pay sahibi oldu.

Egea'nın üretim yolculuğunda en yüksek toplam üretim 178 bin 587 adetle 2017 yılında gerçekleşirken, aynı yıl 128 bin 623 adetlik ihracatla modelin en güçlü ihracat performansına da imza atıldı. Türkiye pazarı için en yüksek üretim ise 126 bin 944 adetle 2023 yılında kaydedildi.

Türkiye'nin üst üste 10 yıl en çok tercih edilen otomobili oldu

Fiat Egea, Türkiye otomobil pazarında elde ettiği istikrarlı başarıyla önemli bir rekora imza attı. ODMD Gladyatör Ödülleri verilerine göre Egea, 2016–2025 yılları arasında 10 yıl üst üste "Türkiye'nin en çok satılan otomobil modeli" ünvanını elde etti.

2015'ten 2026 yılının haziran sonuna kadar Türkiye iç pazarında 745.671 adetlik satışa ulaşan, Egea'nın satış performansı, Fiat markasının Türkiye pazarındaki liderliğinde de belirleyici rol oynadı. ODMD Gladyatör Ödülleri'ne göre Fiat, Egea'nın da güçlü katkısıyla 2019–2024 yılları arasında "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" ödülünü alarak Türkiye'de ilk kez 6 yıl üst üste pazar lideri olan marka oldu.

Egea ailesinin Türkiye iç pazar satışlarında en yüksek payı Sedan gövde tipi aldı. 2015–2026 Haziran sonu itibarıyla Türkiye'de 565 bin 097 adet Egea Sedan, 150 bin 896 adet Egea Cross ve 29 bin 678 adet Egea Hatchback & Station Wagon satışı gerçekleşti.

Tofaş mühendisliğinin ürüne dönüşen gücü

Fiat Egea projesi, Tofaş'ın Ar-Ge, mühendislik ve ürün geliştirme yetkinliklerinin en güçlü örneklerinden biri oldu. Türkiye'deki müşteri beklentileri dikkate alınarak kurgulanan proje kapsamında 1.000'in üzerinde mühendis ve teknik personel görev aldı. Egea'nın geliştirme sürecinde yaklaşık 500 bin mühendislik saati harcanırken, 8 milyon kilometre yol testi gerçekleştirildi.

Modelin lansman yılı olan 2015'te Tofaş Ar-Ge Merkezi, "Otomotiv Sektöründe En Başarılı Ar-Ge Merkezi" ödülüne layık görüldü. Egea, 10 yılı aşkın ürün yaşam döngüsü boyunca değişen müşteri ihtiyaçları ve güncel gereklilikler doğrultusunda yine Tofaş Ar-Ge ve mühendislik ekipleri liderliğinde geliştirilmeye devam etti. Bu kapsamda ürün gamına 2020 yılında Cross gövde tipi, 2022 yılında ise 1.6 dizel otomatik ve 1.5 hibrit motor seçenekleri eklendi.

Egea, Tofaş'ın üretim ve mühendislik gücünün yanı sıra Türkiye otomotiv tedarik sanayiine sağladığı katkıyla da önemli bir değer yarattı. Modelin üretim sürecinde 171 tedarikçi görev alırken, yerli katkı oranı 1.6 Egea'da yüzde 62,4'e, 1.4 Egea'da ise yüzde 54,77'ye ulaştı.

Egea'nın 11 yıllık üretim yolculuğunda Tofaş çalışanlarının emeği de başarının merkezinde yer aldı. Ar-Ge'den üretime, kalite ekiplerinden satın almaya, lojistikten bakım ekiplerine, pazarlamadan satışa kadar binlerce Tofaş'lının bilgi birikimi, tutkusu ve özverisi bu başarı hikâyesine katkı sağladı. Proje kapsamında yıllar bazında doğrudan Egea üretiminde görev alan çalışan sayısı dönemsel olarak 3 bin 383 kişiye kadar ulaşırken, 2015–2026 dönemindeki ortalama çalışan sayısı 2 bin 457 olarak gerçekleşti.

"Egea, Tofaş'ın unutulmayacak projeleri arasında çok özel bir yerde"

Fiat Egea'nın şirket tarihi ve Türkiye otomotiv sanayii açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, şu değerlendirmeyi yaptı: "Başından itibaren Tofaş imzasını taşıyan küresel bir ürün projesi olarak 11 yıl boyunca fabrikamızda üretilen Fiat Egea'yı, banttan son kez indirerek fabrikamızdan uğurladık. Bursa'dan dünyaya uzanan bir başarı hikayesine dönüşen Egea, şirketimizin yakın tarihine damga vuran projelerden biri oldu. Milyonlarca insanın hayatına dokunan Egea; 1 milyon 417 bin 47 adetlik üretimi, bunun yarısına yaklaşan ve 40'tan fazla ülkeye ulaşan ihracat performansı ile Tofaş tarihinin unutulmayacak projeleri arasında her zaman özel bir yere sahip olacak. Egea, farklı model ve özel serilerle sürekli gelişen ürün ailesi sayesinde 10 yıl üst üste Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modeli oldu. Fiat markamızın 6 yıl üst üste pazar liderliğine ulaşmasında da önemli rol oynadı. Egea'nın arkasında; Ar-Ge'den üretime, kalite ekiplerinden satın almaya, lojistikten bakım ekiplerine, pazarlamadan satışa kadar binlerce Tofaşlının bilgi birikimi, tutkusu ve özverisi var. Egea'nın bize kazandırdığı bilgi birikimi ve deneyim, Tofaş'ın geleceğine yön vermeye devam edecek. Fiat Egea'nın başarısında imzası olan tüm çalışma arkadaşlarıma, hissedarlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve Egea'yı tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum. Bu unutulmaz yolculuğu büyük bir saygı ve gururla noktalıyoruz. Her güzel hikâye bir yerde tamamlanıyor; ancak Egea'nın Tofaş'a kazandırdığı deneyim ve motivasyon, yeni başarılarımız için bize güç vermeye devam edecek. Önümüzde yeni iddialar, yeni projeler var. Tofaş olarak üretim gücümüz, Ar-Ge yetkinliğimiz ve çalışanlarımızın emeğiyle ülkemiz için değer yaratmayı sürdüreceğiz."

Son Egea: Dinamik Mavi Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HP

Tofaş üretim bantlarından inen son Fiat Egea, Dinamik Mavi renkli Egea Sedan Lounge 1.6 MJet DCT 130 HP oldu. Böylece 2015 yılında başlayan ve Türkiye otomotiv sanayiinde önemli izler bırakan üretim yolculuğu sembolik bir araçla tamamlandı.

Tofaş, Egea'nın üretim yolculuğunu tamamlarken, modelin bıraktığı mühendislik, üretim, ihracat ve pazar başarısı mirasını yeni projelerine taşımayı sürdürecek. Egea ile kazanılan deneyim, Tofaş'ın yeni dönem projeleri için güçlü bir referans oluştururken, şirket Ar-Ge yetkinliği, üretim kalitesi, tedarik ekosistemi ve çalışanlarının katkısıyla ülke ekonomisi, sektör ve tüm paydaşları için değer yaratmaya devam edecek.