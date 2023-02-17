Fiba, 2500 kişilik konteyner kent kuracak

ANKARA-Gıda, jeneratör, çadır, uyku tulumu ve hijyen ürünlerini içeren 10 tır yardım malzemesini deprem bölgesine gönderen Fiba Grubu, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik olarak 350 milyon liralık fon ayırdı. Şirket Samandağ ve Nurdağı’nda toplam 2500 kişilik konteyner kent kuruyor.

Yapılan açıklamada, Fiba’nın daimi destekçisi olduğu Afet Platformu üyesi AÇEV arama-kurtarma ekibi ile ilk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılım sağlandı. Hâlen bölgeye günlük 7 bin kişiye doğrudan gıda desteği sağlayan Fiba, çadırkentlere; 3000 termal battaniye, 2300 kışlık giyim malzemesi yanı sıra mobil tuvalet, duş, tüp gibi teçhizat desteği de gönderdi.

Fiba Gönüllülerinin başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardım kadar tutarın şirket tarafından da aynı kurumlara yönlendirileceği kaydedilen açıklamada,

“Fiba Grubu olarak, depremin ilk günlerinde acil ihtiyaçlara yönelik verdiğimiz desteğin yanı sıra orta ve uzun vadeli ihtiyaçlara yönelik olarak da planlama yapıyoruz” denildi.

Gruup, bölgede yaşamın yeniden kurulabilmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi için öncelikli olarak barınma, gıda, eğitim ve sağlık alanlarında kullanmak üzere 350 milyon liralık bir destek fonu ayırdı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine içinde rehabilitasyon merkezi, kütüphanesi, spor alanı, çocuk alanlarıyla 1.000 kişilik bir konteyner kentin kurulumunu başlatıldı. Samandağ’da da 1.500 kişilik bir konteyner kentin kurulumu için planlama yapılıyor.