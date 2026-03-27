Fiba CP, Star Mall Çin’de Gourmet Garden’ı hayata geçirdi

Uluslararası gayrimenkul yatırımlarındaki başarısını yenilikçi projelerle taçlandıran Fiba Commercial Properties (Fiba CP) Star Mall Çin’de geliştirdiği Gourmet Garden, alışveriş merkezlerinde yeme-içme alanlarının dönüşümüne örnek oluşturan yeni bir gastronomi alanı olarak öne çıkıyor.

Fiba CP, global yatırım vizyonuyla bir food court alanını; kültür, sanat ve dijital deneyimlerle harmanlanmış benzersiz bir sosyal buluşma noktasına dönüştürdü. Toplam 2.875 metrekarelik alana yayılan Gourmet Garden, özenle seçilmiş 28 farklı yerel ve uluslararası yeme-içme konseptini tek çatı altında buluşturuyor. 500 kişilik oturma kapasitesine sahip alan, ziyaretçilere alışveriş merkezinde kaliteli ve çeşitli gastronomi deneyimi sunarken aynı zamanda sosyal etkileşimi teşvik eden bir ortam yaratıyor.

Gastronomi ve Sosyal Deneyimi Bir Araya Getiren Konsept

Gourmet Garden, Fiba CP'nin yalnızca alan inşa etmenin ötesine geçen yaklaşımını yansıtan güçlü bir proje olarak öne çıkıyor. Proje, yabancı bir yatırımcının yerel pazara sağlayabileceği yüksek katma değerin somut bir örneğini oluşturuyor. Eyalette bu ölçekte hayata geçirilen ilk gastronomi destinasyonu olarak, tek bir konsept tasarımı doğrultusunda kurgulanan ve seçili markaların tek çatı altında bir araya getirildiği bu proje kapsamında, konsept geliştirme sürecinin ardından kiralama stratejisi de bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış ve gastronomi deneyimini güçlendiren nitelikli bir yeme-içme kurgusu oluşturulmuştur. Merkezde yer alan ve doğadan ilham alan görkemli şelale enstalasyonu alanı dinlendirici bir vahaya dönüştürürken; sahnelenen canlı performanslar, müzik dinletileri ve dijital sanat deneyimleriyle mekân gün boyunca canlı ve hareketli bir atmosfere sahip oluyor.

Bu yenilikçi yaklaşım, pandemi sonrası değişen tüketici alışkanlıklarına stratejik bir yanıt niteliği taşıyor. Sosyalleşme ve deneyim odaklı mekânlara yönelik artan beklentilere karşılık veren proje, Star Mall’un Shenyang’daki yaşam tarzı destinasyonu konumunu daha da güçlendiriyor.

Fiba CP’nin Vizyonu: İnovasyon ve Tasarım Mükemmeliyeti

Fiba CP'nin bu amiral gemisi projesi, şirketin uluslararası arenadaki tasarım mükemmeliyeti ve inovasyon konusundaki kararlılığını bir kez daha kanıtlıyor. Dijital çözümlerle entegre edilen modern tasarımı sayesinde Gourmet Garden, ziyaretçilere sunduğu kolaylık ve verimlilikle müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşırken, alışveriş merkezinin ziyaretçi süresini ve etkileşimini artırmasına da önemli katkı sağlıyor.

Fiba Commercial Properties CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Gourmet Garden, bizim için yalnızca bir yatırım değil, insanları bir araya getiren canlı sosyal alanlar yaratma vizyonumuzun bir yansımasıdır. Fiba CP olarak global tecrübemizi ve yenilikçi bakış açımızı Shenyang’a taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu proje, inovasyon, güçlü tasarım yaklaşımı ve deneyim odaklı mekânlar geliştirme vizyonumuzun önemli bir yansımasıdır. Bu tür projeler yalnızca bulundukları şehirler için değil, alışveriş merkezlerinin geçirdiği küresel dönüşümü anlamak açısından da önemli bir örnek oluşturuyor.

Bugün özellikle Batı Avrupa’daki alışveriş merkezlerinin değişen tüketici beklentilerine daha hızlı uyum sağlaması gerekiyor. Gastronomi, eğlence, dijitalleşme ve deneyim odaklı mekânlar artık yeni nesil perakendenin temel unsurları haline geldi. Fiba CP olarak farklı coğrafyalarda sürdürdüğümüz renovasyon, konsept geliştirme ve stratejik kiralama alanındaki deneyimimizle Gourmet Garden projesinin bu dönüşümün nasıl kurgulanabileceğine dair güçlü bir model sunduğuna inanıyoruz. Herkesi lezzetin, sanatın ve kültürün buluştuğu bu eşsiz bahçeyi keşfetmeye davet ediyoruz.”

Star Mall Group CEO’su Vedat Sağıroğlu ise projenin stratejik önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Gourmet Garden, Çin'deki tüketici alışkanlıklarındaki hızlı dönüşüme verilmiş stratejik bir yanıttır. Günümüzde dışarıda yemek yemek, duygusal bir tüketim biçimine dönüşmüş durumda. Biz de doğa ve sanattan ilham alan bu projeyle Shenyang halkına kaliteli, çeşitli ve konforlu bir yaşam alanı sunduk. Gourmet Garden'ın Star Mall'un cazibesini artıracağına ve ziyaretçiler için uzun vadeli bir çekim merkezi olacağına inanıyoruz.”