Fiba CP’den Türkiye ve Doğu Avrupa’da 100 bin metrekareyi aşan stratejik büyüme

Perakende sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan ve bu yıl 25’incisi düzenlenen Perakende Günleri, 3-4 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Sektörün önde gelen isimleriyle stratejik yol haritasını paylaşan Fiba Commercial Properties (Fiba CP), hem mevcut varlıklarını büyütüyor hem de yeni karma kullanım projelerinin kiralama ve yönetim süreçlerini üstlenerek varlığını güçlendiriyor. Özellikle Doğu Avrupa’da hareketlenen yatırım ikliminde proaktif bir rol üstlenen Fiba CP, küresel ölçekte büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

Perakende, ofis, rezidans, otel gibi karma yaşam projeleri alanında 5 ülkede faaliyet gösteren Fiba CP; Türkiye, Moldova ve Kosova’da eş zamanlı ilerleyen projeleriyle 100 bin metrekareyi aşan yeni kiralanabilir alanı portföyüne eklemeye hazırlanıyor.

M1 Adana’da 27 yeni ünite ile büyüme

Fiba CP’nin Türkiye’deki büyüme hamlelerinin başında M1 Adana’da hayata geçirilen yeni ticari alan yatırımı geliyor. M1 Adana’ya entegre edilecek 3 bin 500 metrekare yeni kiralanabilir ticari alana sahip 27 yeni ünite oluşturuluyor.

Mağaza, stant ve pop-up alanlarından oluşacak proje; erişilebilir lüks segmentine odaklanan marka karmasıyla moda, aksesuar, kozmetik ve yaşam tarzı kategorilerinde genç ve orta-üst segment ziyaretçilere hitap edecek. Erdemoğlu Holding iş ortaklığıyla hayata geçirilen proje, modern mimarisi ve deneyim odaklı kurgusuyla bölgenin yeni çekim noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. M1 Adana’nın dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkan bu yatırımla birlikte, alışveriş merkezinin lider ve öncü konumu daha da güçlenecek.

Kosova’da Balkanlar’ın yeni çekim merkezi: Alba City Center

Fiba CP’nin bölgesel ölçekteki büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri de Kosova’da yükseliyor. Alba Group yatırımıyla Priştine’de inşa edilen; mimari konsept tasarım, kiralama ve yönetim süreçlerinde Fiba CP uzmanlığını taşıyan Alba City Center, kapılarını Nisan 2027’de açmaya hazırlanıyor. Toplam 270 bin metrekare inşaat alanına sahip karma kullanım projesi; 21 bin 660 metrekare kiralanabilir alanı, 74 seçkin mağazası ve 400 araçlık otopark kapasitesiyle Balkanlar’ın yeni yaşam ve alışveriş merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Alba City Center; şehrin kalbinde yer alan konumuyla şehir yaşamını, sosyal alanları ve deneyim odaklı kullanımları bir araya getiren yaklaşımıyla da bölgeye yeni bir değer katmayı hedefliyor.

Moldova’da 85.000 metrekarelik dev adım

Fiba CP’nin Doğu Avrupa’daki iştiraki Anchor Grup, Summa iş ortaklığıyla Kişinev’de iki önemli projeye imza atıyor. Bu projelerden ilki olan ve 40 milyon Euro yatırım değerine sahip “Life Center” karma kullanım projesinin temeli atıldı. Marriott Moxy ve Residence Inn by Marriott otelleri, Medpark City Clinic ve Zaxi Restaurant’ı bir araya getiren proje, toplam 25 bin metrekare alana sahip. Life Center’ın, Kişinev’i iş ve sağlık turizmi açısından bölgesel ölçekte önemli bir merkez haline getirmesi hedefleniyor. Fiba CP’nin Moldova’daki büyüme hamlesinin ikinci ayağını ise, 60 bin kiralanabilir alana sahip yeni alışveriş merkezi projesi oluşturuyor. Moldava’nın en büyük alışveriş merkezi olacak bu projeyle ülkenin perakende altyapısına önemli katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu iki stratejik yatırımla Moldova’daki ticari kiralanabilir alan portföyüne toplam 85 bin metrekarelik yeni alan ekleniyor; ülkedeki operasyonel güç ve bölgesel varlık daha da pekişiyor.

Yurdaer Kahraman: “Doğu Avrupa’da hızlanan yatırım ve proje geliştirme süreçlerinin önemli bir parçasıyız”

Perakende Günleri gibi sektörün en önemli buluşmalarından birinde, mevcut projelerinin yanı sıra, önümüzdeki döneme ilişkin büyüme vizyonu ve uluslararası yatırım stratejilerini de paylaşma fırsatı bulduklarını söyleyen Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, “Fiba CP olarak Türkiye’de güçlü, köklü bir operasyon yönetirken; Doğu Avrupa’da hızlanan yatırım ve proje geliştirme süreçlerinin parçası haline geliyoruz. M1 Adana’daki yatırımımızla ziyaretçi deneyimini yeniden tanımlayan yeni nesil ticari alanlar geliştiriyor; Moldova ve Kosova’daki projelerle küresel ölçekte büyüyoruz. Bugün perakende ve ticari gayrimenkulde başarı; metrekare büyüklüğünden çok, insanların yaşamına ve şehir ekonomisine değer katan projelerle ölçülüyor. Biz de tam bu noktaya odaklanıyor; her pazarda sürdürülebilir, deneyim odaklı ve uzun vadeli değer yaratan yaşam merkezleri oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.