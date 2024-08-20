Fiba Perakende Sportive'e yüzde 50 ortak oldu

İş Girişim Sermayesi iştiraklerinden olan Sportive’in yüzde 50’sinin Fiba Perakende’ye devir süreci tamamlandı. Online satış ve mağazaları ile erişilebilirliğini arttırmaya devam eden Sportive, kitlesel spor organizasyonları, spor federasyonları ve elit sporcularla iş birlikleri aracılığıyla sporun ve sporcunun gelişimine katkı sunuyor.

Ortaklıkla birlikte halihazırda 31 olan mağaza sayısının iki katına çıkarılması ve faaliyet gösterilen illerin sayısının artırılması hedeflenirken, portföye dahil edilecek yeni markalar ve genişletilen Sportive markalı ürün yelpazesi aracılığıyla büyümenin sürdürülmesi hedefleniyor. Aynı zamanda yeni mağaza açılışları ve mevcut mağazaların büyütülmesiyle birlikte satış, pazarlama ve operasyonel alanlarda özellikle gençler için yeni istihdam oluşturulması planlanıyor.

“Sportive’in büyüme yolculuğu hızlanarak sürecek”

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kuruluşunun 100. yılını kutlayan İş Bankası’nın, kuruluş misyonu gereği bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra yatırım yaptığı iştirakler aracılığıyla milli ekonominin gelişimine katkı sunduğunu söyledi. Bu yaklaşımla ilk yıllardan itibaren cam endüstrisinden sigortaya, tekstilden liman işletmeciliğine farklı sektörlerde faaliyet gösteren 300’ü aşkın şirkete iştirak ettiklerini ifade eden Aran, “İştiraklerimizden İş Girişim Sermayesi de ‘akıllı sermaye’ yaklaşımıyla özellikle yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde, orta büyüklükteki şirketlere ortak olarak, finansman ve katma değer sağlamayı hedefliyor. Sunulan büyüme finansmanı ile kurumsallık, strateji belirleme, iyi yönetim, etkinlik, verimlilik gibi ana eksenlerde iyileştirme hedefleniyor. Bu şekilde hem ortak olunan şirketlerin rekabet gücünü artırmaya hem de piyasa değerlerini yükseltmeye katkı sağlanıyor. Türkiye’nin ilk girişim sermayesi şirketlerinden biri olan ve bugüne kadar 17 şirkete yaklaşık 160 milyon ABD Doları seviyesinde yatırım gerçekleştiren İş Girişim Sermayesi’nin halihazırda Sportive’in yanı sıra bilişim, turizm, sağlık gibi alanlarda yüksek potansiyele sahip şirketlerde yatırımları bulunuyor” diye konuştu.

İşbirliğimiz ülke perakende sektörüne katkı sağlayacak

2012 yılında yatırım yapılan Sportive’in aradan geçen 12 yılda ciddi bir büyüme ivmesi yakaladığına işaret eden Aran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem Bankamızın doğrudan yatırımlarında hem de iştiraklerimiz aracılığıyla yapılan yatırımlarda kriterimiz her zaman ekonomiye katkı sunmak, değer oluşturmak. Ana işimiz dışındaki tüm bu alanlarda, potansiyeli olan şirketleri belirli bir olgunluğa getirmeyi, sonrasında işin ehli olan gruplarla, yatırımcılarla ortaklıklar kurmayı önemsiyoruz. Aktif spor alanında çok önemli bir yer edinen Sportive’in de, Fiba Perakende’nin bu alandaki tecrübe ve altyapısından yararlanarak büyüme yolculuğunu çok daha hızlanarak sürdüreceğini temenni ediyorum. Her yaştan insana spor alışkanlığı kazandırmak misyonuyla hareket eden Sportive’deki bu iş birliğimizin ülkemiz perakende sektörüne ve spor dünyasına katkı sağlayacağına inanıyorum.”

“Bu ortaklık Türkiye spor perakendesi için de önemli bir adım olacak”

Grup olarak güçlü iş birlikleri kurmaya önem verdiklerini, büyüme stratejilerini, paydaşlarını ve ülke ekonomisini de kapsayan bir bakış açısıyla şekillendirdiklerini belirten Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları söyledi: “Fiba Grubu olarak, faaliyette olduğumuz sektörlerde derinleşme stratejisiyle yatırımlarımıza yenilerini ekliyor, perakende sektöründe de yenilikçi ve stratejik adımlar atmaya büyük önem veriyoruz. Bünyemizdeki markalar ile yaklaşık 150 milyon dolar olan hacmimizi, önümüzdeki 7 yıllık süreçte, yeni yatırımlar ve markalar ile 500 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Son 4 yılda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de üst üste çift haneli büyüme rakamları yakalayan spor perakendesi de bir süredir odağımızda olan, fırsatları değerlendirdiğimiz bir alandı. 2023 yılında toplam tekstil pazar hacmi neredeyse 412 milyar TL'ye ulaşmışken, spor giyim sektörü 70,6 milyar TL ile pazarın yüzde 17’sine ulaştı. Bu alana yatırımımızı İş Bankası Grubu ile güçlü bir ortaklık yaparak gerçekleştirme hedefiyle; online satış kanalları ve 31 mağazasıyla aktif sporun lider markalarından Sportive’i ülkemizin iki güçlü grubunun deneyimiyle yönetecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Marks & Spencer ve GAP’in yanı sıra portföyüne yakın zamanda Forever 21’ı da ekleyen Fiba Perakende’nin moda perakendesindeki deneyimi ve müşteri odaklı yaklaşımı, İş Girişim Sermayesi’nin yatırım vizyonu ile birleşince, Sportive’in Türkiye’de aktif spor perakendesi alanında lider konuma geleceğine gönülden inanıyoruz. Bu ortaklık, sadece Fiba Perakende ve İş Girişim Sermayesi için değil, aynı zamanda Türkiye spor perakendesi için de önemli bir adım olacaktır.”