FİBA Ticari Gayrimenkul 5 yılda 8-10 AVM projesi geliştirecek

Mustafa Kemal Çolak

FİBA Holding bünyesinde yer alan FİBA Ticari Gayrimenkul, Türkiye’nin önde gelen ticari gayrimenkul yatırımcıları arasında yer alıyor. Hatta Türkiye’nin dışında Avrupa ve Uzakdoğu’daki yatırımları göz önünde tutulduğunda, sektörünün en yaygın coğrafyada hizmet veren şirketi olarak da nitelendirilebilir.

FİBA Grubu’nun iştiraki olarak 1998 yılından bu yana faaliyet göster FiBA Ticari Gayrımenkul (FİBA Commercial Properties-FİBA CP), Türkiye, Avrupa ve Uzakdoğu’da toplam 5 ülkede, 800 bin metrekareden fazla kiralanabilir alana sahip yapısı ile hizmet veriyor. Toplam, 11 alışveriş merkezi, 4 ofis binası, 5 rezidans kompleksi, 3 otel ve 2 sinema alanını kapsayan kapsamlı portföyü ile küresel ölçekte yatırımları yönetiyor.

Yönetim ve İcra Kurulu Başkanlığı görevini Murat Özyeğin’in yürüttüğü FİBA Ticari Gayrimenkul’ün CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman ile EKONOMİ gazetesi olarak biraraya geldik. Şirketin önemli projelerinden birinin yer aldığı Çin’e yapacağı seyahat öncesi görüştüğümüz Yurdaer Kahraman, FİBA Ticari Gayrimenkul’ün faaliyetleri ve yeni yatırım planlarını aktarırken, kendisinden sektörün Türkiye ve dünyadaki gelişimine ilişkin değerlendirmelerini de dinleme fırsatı bulduk.

Konya'da yeni proje hazırlığı var

Yurdaer Kahraman, şirket olarak iş tanımlarını, “Ticari gayrimenkullerin verimliliğini ve performansını artırma hedefiyle alışveriş merkezi, ofis, rezidans, otel ve sinema yatırımları gerçekleştirirken, aynı zamanda bu alanlarda iş geliştirme, mimari tasarım, inşaat yönetimi, kiralama, proje ve varlık yönetimi, entegre tesis yönetimi, pazarlama ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz” şeklinde yaparken, “Türkiye dışında Çin, Romanya, Moldova ve Kosova’da yatırımlarımız var. İlk yatırımımız 1999 yılında Romanya’daki Bucuresti Mall Alışveriş Merkezi’ydi. İkinci yatırımımızda yine Romanya’daki alışveriş merkezi Plaza Romania oldu. Daha sonra diğer ülkelerdeki yatırımlarımız geldi” diye konuştu.

İş hacimlerinde, Türkiye ve yurt dışı pazarlarda dengeli bir tablonun sözkonusu olduğunu söyleyen FİBA Ticari Gayrimenkul’ün CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Kahraman, “Metrekare ve gelirlerde dengeli bir tablo söz konusu ama yurt dışı daha hızlı büyüyor. Önümüzdeki dönemde bu dengenin yüzde 60 yurt dışı, yüzde 40 Türkiye olmasını hedefliyoruz. Türkiye'de ise büyümeye devam ediyoruz. Adana'daki yatırımlarımızı genişleterek sürdürüyor, Konya'da da yeni projeler için hazırlıklarımızı yürütüyoruz” bilgisini verdi.

M1 Adana’ya 30 yeni mağaza

FİBA CP olarak Türkiye’de güçlü, köklü operasyonları yönetirken; Doğu Avrupa’da hızlı büyüme gösteren Moldova ve Kosova’daki projelerle küresel ölçekte, hızlanan yatırım ve proje geliştirme süreçlerinin parçası haline geldiklerini belirten Kahraman, Türkiye’deki yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“M1 Adana’daki yatırımımızla ziyaretçi deneyimini yeniden tanımlayan yeni nesil ticari alanlar geliştiriyoruz, bizim M1 Adana inanılmaz bir başarı hikayesi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en iyi AVM'lerinden birisi. 90 bin metrekare, yüzde 100 dolu. Şimdi biz onu 3.500 metrekare büyütüyoruz. Neredeyse 30 tane yeni mağaza getiriyoruz. Bugün perakende ve ticari gayrimenkulde başarı; metrekare büyüklüğünden çok, insanların yaşamına ve şehir ekonomisine değer katan projelerle ölçülüyor. Biz de tam bu noktaya odaklanıyor; her pazarda sürdürülebilir, deneyim odaklı ve uzun vadeli değer yaratan yaşam merkezleri oluşturmayı hedefliyoruz”.

Alba City Center 2027’de açılıyor

Bölgesel büyüme stratejilerinin önemli adımlarından birini Kosova'da gerçekleştirdiklerini dile getiren Yurdaer Kahraman, “Alba Group yatırımıyla Priştine'de inşa edilen, mimari konsept tasarım, kiralama ve yönetim süreçlerinde FİBA CP uzmanlığını taşıdığımız Alba City Center'ı Nisan 2027'de açmaya hazırlanıyoruz. Toplam 270 bin metrekare inşaat alanına sahip bu karma kullanım projesi; 21 bin 660 metrekare perakende kiralanabilir alanı, 74 seçkin mağazası ve 400 araçlık otopark kapasitesiyle Balkanlar'ın yeni yaşam ve alışveriş merkezlerinden biri olacak. Alba City Center, şehrin kalbinde yer alan konumu, şehir yaşamını sosyal alanlarla buluşturan ve deneyim odaklı yaklaşımıyla bölgeye yeni bir değer katmayı hedefliyor” dedi.

FİBA Ticari Gayrimenkul, ağırlıklı AVM projeleri üzerinden hizmet üretiyor. Sıfırdan AVM projeleri geliştirdiği gibi satın almalar da yapıyor, aynı zamanda grup dışındaki AVM yatırımlarına ilişkin de iyileştirme ve renovasyon hizmetleri yürütüyor.

Moldova’da karma proje geliştirdi

Doğu Avrupa'nın büyüyen ekonomilerinden Moldova’da iştirakleri Anchor Group ile Kişinev şehrinde iki önemli projeye imza attıklarını kaydeden Yurdaer Kahraman, yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bunlardan ilki olan ‘Life Center’ karma kullanım projesinin temelini attık. 40 milyon Euro yatırım değerindeki proje; Marriott Moxy ve Residence Inn by Marriott otelleri, Medpark City Clinic ve Zaxi Restaurant'ı bir araya getiriyor. Toplam 25 bin metrekare alana sahip Life Center ile Kişinev'i iş ve sağlık turizmi açısından bölgesel ölçekte önemli bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Büyüme hamlemizin ikinci ayağını ise 60 bin metrekare kiralanabilir alana sahip yeni alışveriş merkezi projemiz oluşturuyor. Moldova'nın en büyük alışveriş merkezi olacak bu projeyle ülkenin perakende altyapısına önemli katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu iki stratejik yatırımla Moldova'daki ticari kiralanabilir alan portföyümüze toplam 85 bin metrekare yeni alan ekliyor; ülkedeki operasyonel gücümüzü ve bölgesel varlığımızı daha da pekiştiriyoruz”.

Gelecek 5 yıl içinde kaç yeni AVM projesi hedeflediklerine ilişkin sorumuza Yurdaer Kahraman, “Bu tamamen kalite anlayışımıza bağlı. Sırf portföy büyüsün, sayı artsın diye projelere girmeyiz. Böyle bir yaklaşım, başarının başlangıcı olmaz. Biz değer yaratan bir ekibiz. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye ve Doğu Avrupa'da 8 ile 10 arasında kaliteli AVM projesi hedefliyoruz” yanıtını verdi.