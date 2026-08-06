Fibabanka Mobil'in Hediyematik kampanyasında BMW iX1 talihlisi belli oldu

Fibabanka’nın dijital bankacılık deneyimini daha keyifli ve ayrıcalıklı bir hâle getiren Hediyematik Kampanyası’nda büyük ödül sahibini buldu. 20 Nisan–30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanya koşullarını yerine getirerek çekilişe katılma hakkı kazanan müşteriler arasından noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda belirlenen talihli, BMW iX1 eDrive20 X-Line aracına kavuştu.

Müşterilerden yoğun ilgi gören Hediyematik Kampanyası, Fibabanka'nın mobil bankacılık deneyimini müşterilerinin günlük yaşamına değer katan ayrıcalıklar ve ödüllerle zenginleştiren yaklaşımının öne çıkan örneklerinden biri oldu.

Fibabanka bankacılık deneyimini ödüllerle zenginleştiriyor

Fibabanka Mobil, bankacılık işlemlerinin gerçekleştirildiği bir kanal olmanın ötesine geçerek, müşterilerine şubeye gitmeden ihtiyaçlarını hızlı, kolay ve kesintisiz biçimde karşılayabilecekleri uçtan uca bir dijital bankacılık deneyimi sunuyor.

Fibabanka Mobil içerisinde yer alan Hediyematik, müşterilere kampanya koşulları kapsamında çekiliş hakkı kazanma, sürpriz hediyelerle karşılaşma ve farklı ayrıcalıklardan yararlanma fırsatı sağlıyor. Bankacılık deneyimini avantajlı ve keyifli bir yapıya dönüştüren Hediyematik, müşterilerin Fibabanka Mobil ile etkileşimini güçlendirerek uygulamanın günlük yaşamın bir parçası hâline gelmesini destekliyor.

BMW iX1’in sahibine teslim edilmesiyle tamamlanan kampanyanın ardından Hediyematik, müşterilerine farklı ödüller sunmaya da devam ediyor. Fibabanka, Hediyematik çatısı altında hayata geçirdiği dönemsel kampanyalarla mobil bankacılık deneyimini müşterilerine değer katan fırsatlarla zenginleştirmeyi sürdürüyor. Güncel kampanya detayları Fibabanka Mobil üzerinden takip edilebiliyor.

Fibabanka Mobil Kanallar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sertan Eratay, “Fibabanka olarak bankacılığı, müşterilerimizin hayatına değer katan bütüncül bir deneyim olarak görüyor; finansal işlemlerin gerçekleştirildiği bir hizmet anlayışının ötesine taşıyoruz. Teknolojiyi odağımıza alırken dijital kanallarımızı, müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve yenilikçi çözümler sunan; aynı zamanda onlarla güçlü ve sürdürülebilir bağlar kurduğumuz platformlar olarak geliştiriyoruz.” Hediyematik’in bu yaklaşımın en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Eratay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimizin günlük yaşamına dokunan ayrıcalıklar sunmayı ve mobil bankacılığı keyifli deneyimlerle zenginleştirmeyi önemsiyoruz. Hediyematik Kampanyamızın büyük ödülü BMW iX1’i talihlimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin Fibabanka Mobil ile her temasında hız, kolaylık ve somut değer hissetmesini hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatına dokunan yenilikçi ürünler, hizmetler ve uygulamalar geliştirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.