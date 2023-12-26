Fiberli, BG Enerji ile yetkili bayilik sözleşmesi imzaladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiberli, 2022'de başladığı kurumsal dönüşüm yolculuğuyla birlikte ihracat odaklı başarılarının yanında yurt içinde de proje iş ortaklığı modeliyle ticari faaliyetlerini hızlandırdı. Aydınlatma ve elektrik taahhüt firmalarıyla yurt içi ve yurt dışı bayilik ağını genişleten şirket, Sivas'ta BG Grup'un şirketlerinden BG Enerji ile de yetkili bayilik sözleşmesi imzaladı.

Sivas ve çevre illerde anahtar teslim fabrika ve taahhüt işleriyle öne çıkan aynı zamanda Sivasspor'un sponsorları arasında yer alan BG Grup ile imzalanan sözleşme sonrası bölgedeki tüm endüstriyel tesis aydınlatma projelerinde, cephe ve peyzaj kanalındaki aydınlatma projelerinde iş birliği sağlanması ana hedef olarak belirlendi.

Rekabetçi ürün portföyüyle yurt içinde bir çok üretim tesisinin endüstriyel aydınlatma projesini gerçekleştiren Fiberli ve BG Grup'un birlikteliği ile çok daha büyük projelere imza atılarak hizmet yelpazelerinin genişletilmesi planlanıyor.

"Hedefimiz 2024 yılı içerisinde daha çok projeye birlikte imza atmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özçoban, Sivasspor stadyumunun da dış cephe aydınlatmasını Fiberli ile birlikte yaptıklarını belirterek, "Sivasspor'a yakışan bir stadyum aydınlatma projemizi Fiberli partnerliği ile henüz tamamladık. Hedefimiz 2024 yılı içerisinde daha çok projeye birlikte imza atmak" ifadelerini kullandı.

Yurt içinde hizmet ağını genişletme hedefi doğrultusunda Fiberli, 2024'te de İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya bölge müdürlüklerinin yanında farklı bölgelerde yaptığı proje iş ortağı bayilik anlaşmaları ile hizmet ağını daha fazla genişletmeyi hedefliyor.