fiCommerce, 2025'te Türkiye ve Almanya operasyonlarında 9,5 kat büyüme kaydetti

2021 yılında kurulan; e-ticaret altyapısı, lojistik ve depolama süreçlerine yönelik uçtan uca fulfillment çözümleri sunan fiCommerce, 2025 yılı içinde İstanbul'da toplam 12 bin 500 metrekare ulaşılabilir alana sahip yeni fulfillment merkezini devreye alarak, operasyonel kapasitesini büyüttü.



Aynı dönemde Türkiye'de yakaladığı büyüme ivmesini Almanya'ya da taşıyan şirket, her iki ülkede de toplam sipariş adedinde 9,5 kat büyüme sağladı. Bu büyüme, yalnızca hacimsel değil; süreç yönetimi, teknoloji ve ekip koordinasyonu açısından önemli bir eşik oldu.



fiCommerce'in büyüme performansı, Deloitte Technology Fast 50 listesinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 10 şirketi arasında yer almasıyla tescillendi. Yıl boyunca yeni müşterilerle iş birlikleri hayata geçirilirken, ölçekli perakende markalarının e-ticaret lojistik operasyonları devralındı.

Günlük 66 bin 462 ürün sevkiyatı

Şirket, 2025'te operasyonel alanda önemli kilometre taşlarına ulaştı. Tek bir günde 66 bin 462 ürün sevkiyatı gerçekleştirerek günlük rekor kıran fiCommerce, bugün itibarıyla aylık milyonlarca ürün hareketini yöneten bir operasyonel hacme ulaştı.

2025'in üç güçlü taşıyıcısı: Teknoloji, entegrasyon ve ekip büyümesi

2025, fiCommerce için operasyonel hacim kadar teknoloji açısından da sağlamlık testini başarıyla geçtiği bir yıl oldu. On milyonlarca veri, fiCommerce'in kendi platformu fiPlatform üzerinden kesintisiz şekilde işlendi. Yeni entegratör ve altyapı entegrasyonları, test süreçleri dâhil ortalama 4–5 hafta içinde tamamlandı.



Türkiye'de birçok firma, Avrupa'da ise en büyük iki entegratör ile kurulan entegrasyonlar sayesinde yüzlerce satış kanalına entegre operasyon hizmeti sunuldu. Ekibini de büyüten şirketin kadın çalışan oranı yüzde 61'e ulaştı.

Kalite metrikleri korundu

2025 yıl ortalamasında fiCommerce'in operasyonel kalite göstergeleri şu şekilde gerçekleşti: sevkiyat hata oranı 10 binde 1'in altında kalırken, zamanında fulfillment oranı yüzde 99,77 olarak ölçüldü. Zamanında iade ve mal kabul oranı yüzde 99,72'ye ulaşırken, siparişlerin tamamı ortalama 4,78 saat içinde kargoya teslim edildi.



Aynı dönemde fiCommerce, Ticaret Bakanlığı'nın E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelgesi kapsamında Almanya'daki deposu ile “Sipariş Karşılama Hizmeti Sunan Firmalar Listesi”ne dâhil edildi.

2026 hedefi: Global büyüme ve teknoloji yatırımları

fiCommerce, 2026 yılında Türkiye ve Almanya'daki yatırımlarını sürdürmeyi, metrekare kapasitesini artırmayı ve moda, güzellik ile bakım, hızlı tüketim, elektronik ve ev kategorilerindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.



Odaklı, kaliteli ve verimli süreç yönetimi anlayışıyla; teknoloji ve yalın üretim metotlarını harmanlayarak, daha fazla marka için gerçek anlamda bir fiyat-kalite firması olmayı hedefleyen şirket, EMEA bölgesinde yeni bir ülkede operasyonlara başlamayı ve farklı bir kıtaya açılmayı planlıyor. Önümüzdeki dönemde fulfillment merkezlerinde robot teknolojilerine, yazılım geliştirme ve operasyon süreçlerinde ise yapay zekâ entegrasyonlarına yatırım yapılması öngörülüyor.

“2025, büyümeyi sadece rakamlarla değil, kültürle de tanımladığımız bir yıl”

fiCommerce Kurucu Ortağı Ozan Karaağaç, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“2025, fiCommerce için hem ölçeklendiğimiz hem de neyi, nasıl yaptığımızı daha güçlü şekilde ortaya koyduğumuz bir yıl oldu. Büyümemizi yalnızca hacimsel olarak değil, operasyonel kalite ve teknoloji altyapısıyla birlikte ele aldık. Tüm büyüme sürecinde bizi en çok gururlandıran konu ise kalite metriklerimizi koruyabilmiş olmamız oldu. Ancak fiCommerce'i asıl ileri taşıyan şey; bu başarının arkasındaki ekip ruhu, kültür ve teknoloji hızı. 2026'da da büyümeye ara vermeden, ancak odağımızı daha da netleştirerek ilerlemeyi hedefliyoruz. fiCommerce'i global ölçekte daha güçlü bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl bizim için yine ‘önce insan' dediğimiz bir yıl olacak. Müşterilerimiz kadar ekiplerimizi de daha mutlu etmek, kendilerini huzurlu hissettikleri çalışma ortamları sunmak ve birlikte geliştiğimiz daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”