fiCommerce, Mısır’a yatırıma hazırlanıyor

İSTANBUL/EKONOMİ

fiCommerce, e-ticaret lojistiğinde entegre hizmet modeliyle büyümesini sürdürüyor. Şirketin Genel Müdürü Ozan Karaağaç, fiCommerce’in teknoloji yatırımı, operasyonel kapasite artışı ve yurt dışı açılımıyla e-ticaret lojistiğinde ölçek büyütmeye odaklanırken, gelir yapısında ihracatın payını artırmayı stratejik öncelik olarak konumlandırdığını söyledi.

Geliştirdikleri “Fi Platform” sayesinde pazaryerleri, muhasebe sistemleri ve e-fatura dahil tüm satış kanallarını lojistik merkezlerine bağlayan bir middleware altyapısı sunduklarını aktaran Karaağaç, bu yapının operasyonel verimliliği artırdığını vurguladı.

Şirketin başlangıçta “asset light” modelle faaliyet gösterdiğini, ancak sonrasında kendi tesislerine yatırım yaparak operasyonel gücünü artırdığını belirten Karaağaç, Türkiye ve Almanya’da toplam 3 operasyon merkezi ve yaklaşık 20 bin metrekarelik alana ulaştıklarını kaydetti. 30’dan fazla markaya hizmet verdiklerini ifade eden Karaağaç; tekstil, elektronik, kozmetik ve ev yaşam başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

Operasyonel performans verilerini de paylaşan Karaağaç, siparişleri ortalama 4,78 saatte kargoya teslim ettiklerini söyledi. Hata oranlarının ise 100 bin gönderide 5’in altında gerçekleştiğini belirten Karaağaç, global ölçekte kabul edilen standartların üzerinde bir doğruluk oranı yakaladıklarını ifade etti.

Büyüme stratejisinde yurt dışının belirleyici olacağını vurgulayan Karaağaç, beş yıllık plan kapsamında cirolarının en az yüzde 50’sinin Türkiye dışındaki pazarlardan gelmesini hedeflediklerini açıkladı. Almanya operasyonunun bu stratejinin merkezinde yer aldığını belirten Karaağaç, Avrupa’daki yerleşik altyapı sayesinde markalara yerel oyuncu avantajı sunduklarını dile getirdi.

Almanya’nın yüksek e-ticaret hacmi ve sınır ötesi alışveriş oranları nedeniyle stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Karaağaç, Avrupa’nın en büyük iki e-ticaret entegratörüyle gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde markaların 200’ün üzerinde satış kanalına tek merkezden erişebildiğini söyledi.

Mısır’da depo açacak

Yeni hedef pazarlar arasında Mısır’ın öne çıktığını belirten Karaağaç, bu ülkede depo yatırımı planladıklarını açıkladı. Ayrıca Suudi Arabistan, BAE ve Doğu Avrupa’nın da büyüme planında yer aldığını ifade etti. Türk markalarını bu pazarlara taşımayı ve devlet teşvikli fulfillment modelleriyle maliyet avantajı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Gümrük duvarına yerli kalkan

Küresel e-ticaret ekosistemi, Avrupa Birliği’nin haksız rekabeti önlemek amacıyla devreye alacağı yeni vergi düzenlemesine odaklandı. AB dışından gönderilen ve değeri 150 avronun altında olan paketlere uygulanacak sabit vergi yükü, sınır ötesi ticaret yapan markaların maliyet yapısını doğrudan etkileyecek. 2021 Eylül’de kurulan fiCommerce ise Almanya’daki fulfillment altyapısıyla bu süreci Türk ihracatçısı adına avantaja çevirmeyi hedefliyor. Ozan Karaağaç, Avrupa Birliği Konseyi’nin kararına dikkat çekerek, 1 Temmuz 2026’nın e-ticaret için kritik bir tarih olduğunu söyledi. Karaağaç, “AB’ye giren ve değeri 150 avronun altında olan küçük paketlere ürün başına sabit 3 avro gümrük vergisi uygulanacak. Uzak Doğu menşeli platformların yarattığı haksız rekabeti dizginlemeyi amaçlayan bu düzenleme, e-ticaret yoluyla doğrudan gönderim yapan tüm satıcıları kapsıyor. Her bir ürün kalemi için alınacak 3 avroluk vergi, Kasım 2025’te üzerinde uzlaşılan kalıcı sisteme geçilene kadar geçici ama maliyetli bir çözüm olarak masada” dedi.