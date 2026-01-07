FIFA Dünya Kupası Türkiye'de

İtalya’nın efsanevi futbolcularından Fabio Cannavaro’nun eşlik ettiği orijinal kupa; 2002 FIFA Dünya Kupası’nda Türk Milli Takımı formasıyla üçüncülük başarısına imza atan futbolcuların, spor dünyasının duayen isimlerinin ve davetlilerin katıldığı özel bir etkinlikte sergilendi.

Tüm dünyada futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği 2026 Dünya Kupası öncesi, FIFA’nın Resmi Sponsoru Coca-Cola, bu büyük turnuvanın heyecanını Türkiye’ye taşıdı. Coca-Cola’nın düzenlediği FIFA Dünya Kupası Turu kapsamında Türkiye’ye getirilen dünya kupası, ünlü İtalyan oyuncu Fabio Cannavaro ile Türk futbolunun tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

Futbolun en değerli sembolü olan FIFA Dünya Kupası, 150 günlük yolculuğu boyunca 30 ülkede sergilenecek. Tur kapsamında Mısır’dan Türkiye’ye getirilen FIFA Dünya Kupası™’nın bir sonraki durağı ise Viyana olacak. Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’nın™, dünya futbolunun bugüne kadar tanık olduğu en büyük organizasyon olması bekleniyor.

Coca-Cola’nın organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte konuşan Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Sunerli, şunları söyledi: “Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz Coca‑Cola FIFA Dünya Kupası™ Turu’nu, futbol heyecanı ve coşkusunun en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan Türkiye’ye getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Coca‑Cola olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Yaklaşık yarım asırdır FIFA ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliği, bu inancımızın en somut göstergelerinden biri. Coca‑Cola FIFA Dünya Kupası™ Turu ise bu uzun soluklu iş birliğinin en özel ve en görünür buluşma noktalarından biri.”

FIFA’nın efsanevi futbolcularından Fabio Cannavaro ise Türkiye’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Coca‑Cola’nın sponsorluğunda düzenlenen FIFA Dünya Kupası™ Turu kapsamında İstanbul’da bulunmak benim için harika bir duygu. Bugün burada futbolseverlerle bir arada olmak gerçekten çok heyecan verici.”

FIFA'nın uzun süreli ortağı olan Coca-Cola, FIFA Dünya Kupası™ Trophy Tour’u düzenleme hakkını elinde bulunduruyor. FIFA ile iş birliği 1976 yılına kadar uzanan Coca-Cola Şirketi, 1978 yılından bu yana FIFA Dünya Kupası’nın resmi sponsorları arasında yer alıyor.

6.175 kg ağırlığında som altın

● Orijinal FIFA Dünya Kupası™, FIFA'nın sahipliğinde kalmak şartıyla FIFA Dünya Kupası’nı™ kazananlara verilir. 6.175 kg ağırlığındaki som altından yapılan Kupa, iki insan figürünün dünyayı tuttuğu bir kompozisyon olarak tasarlanmıştır.

● FIFA Dünya Kupası’nı™ kazanan takıma tören sırasında önce Orijinal Kupa takdim edilir. Ardından müzelerine götürmeleri için altın kaplama olan FIFA Dünya Kupası™ Kazananlar Kupası verilir.

● Coca-Cola FIFA Dünya Kupası™ Trophy Tour, futbolseverlere futbol tarihine dokunmaları ve futbolun tutkusunu paylaşmaları için eşsiz bir deneyim sunuyor.

