Figofinans’tan nitelikli yatırımcılara yönelik ilk tahvil ihracı

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KOBİ’lerin finansmana erişimini hızlandırmak amacıyla kurulan ve yüzde 100 hissesi Figopara’ya ait olan Figofinans, büyümesini destekleyecek yeni bir finansman adımını hayata geçirdi. 75 milyon TL tutarında gerçekleşen ilk tahvil ihracıyla birlikte sermaye piyasalarından da finansman sağlayan şirket, kaynak yapısını çeşitlendirerek büyüme planlarını desteklemeyi hedefliyor.

Nitelikli yatırımcılara yönelik 6 ay vadeli olarak gerçekleştirilen tahvil ihracı, değişken faizli ve TL REF + 4,75 ek getiri yapısına sahip. İhraçta yatırımcıya üç ayda bir kupon ödemesi yapılacak.

Bahar: Önümüzdeki dönemde tahvil ihraçları devam edecek

Şirketin ilk tahvil ihracına yönelik değerlendirmede bulunan Figofinans Yönetim Kurulu Başkanı Koray Bahar, ilk tahvil ihracının şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir adım olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Figofinans, 2026’nın ilk yedi ayında KOBİ’lere 8,4 milyar TL finansman sağlayarak büyüme ivmesini sürdürdü. Şirketin toplam plasmanı 2026 yılı ilk 6 ayında, 2025 yılına oranla yaklaşık 12 kat artış gösterdi. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıran çözümlerimizi büyütmek üzere sermaye piyasası araçlarından da faydalanarak finansman yapımızı çeşitlendiriyoruz. İlk tahvil ihracımız, Figofinans açısından sermaye piyasalarına attığımız önemli bir adım. Önümüzdeki dönemde tahvil ihraçlarına devam ederek, daha fazla KOBİ için hızlı ve teknoloji odaklı finansman çözümleri sunacağız."