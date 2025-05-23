Figopara “Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500” listesinde ilk 100’de yer aldı

Kurumsal Finansman, KOBİ Finansmanı ve FigoSkor gibi geliştirdiği yenilikçi çözümlerle KOBİ’lerin ve işletmelerin hızlı, kolay ve güvenli finansmana erişmesini sağlayan Figopara, Deloitte tarafından açıklanan EMEA Teknoloji Fast 500 listesinde 81’inci sırada yer aldı. Türkiye’den listeye 21 şirket girerken, Figopara EMEA’nın en hızlı büyüyen 100 şirketi arasındaki tek Türk fintek şirketi olarak dikkat çekti.

“Bu başarı vizyon, dayanıklılık ve dönüşüm potansiyelimizin de tescili”

Kuruldukları günden bu yana, şirketlerin finansmana erişimlerine aracılık ederek çok önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını belirten Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Geçen yıl Deloitte Technology Fast 50 listesinde ikinci sırada yer almak bizleri gururlandırmıştı. Şimdi de EMEA bölgesinde teknolojiyi dönüştüren ve ileriye taşıyan çok değerli 500 şirket arasında ilk 100’de olmak bizim için attığımız adımların ve stratejimizin doğru yolda olduğunun bir teyidi oldu. EMEA Teknoloji Fast 500, yalnızca gelir artışını değil, aynı zamanda şirketlerin vizyon, dayanıklılık ve dönüşüm potansiyellerini de değerlendiriyor. Bu başarı sadece sürdürülebilir büyümemizi değil, aynı zamanda başarılı yönetim anlayışımızı da yansıtıyor. İş modelimizle hem işletmelere sağladığımız fayda hem de banka-fintek iş birliğinin doğru bir örneği olarak sektöre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.