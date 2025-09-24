Figopara “Türkiye 100” listesinde ilk 3’e girdi

  1. Ekonomim
KOBİ’lerin finansmana erişimini hızlandıran Figopara, son iki yılda cirosunu yüzde 5 bin 126 artırarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde, açıklanan “Türkiye 100” listesinde üçüncü sırada yer aldı.

KOBİ’lerin ve işletmelerin hızlı, kolay ve güvenli finansmana erişimini sağlayan Figopara, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında ilk 3’e girdi. TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğiyle açıklanan “Türkiye 100” listesinde Figopara, yüzde 5 bin 126’lık ciro artışıyla üçüncü sıraya yerleşerek fintek sektörünün yükselen gücü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu yıl 25 şehirden ve bilişimden makineye, toptan ticaretten metal ürünlere kadar 34 farklı sektörden şirketin yer aldığı “Türkiye 100” sonuçları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iş dünyasının katılımıyla, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törende açıklandı. Figopara adına üçüncülük ödülünü Figopara CFO’su Fırat Aytaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan aldı.

Bahar: KOBİ’lerin finansmana erişimindeki rolümüzün tescili

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Kurulduğumuz günden bu yana KOBİ’lerin finansmana hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmasına aracılık ederek çok önemli bir ihtiyacı karşılıyoruz. “Türkiye 100” listesinde ilk 3’te yer almak, yalnızca elde ettiğimiz ciro artışının değil vizyonumuzun, dayanıklılığımızın ve dönüşüm potansiyelimizin de bir göstergesi. Bu başarı, sürdürülebilir büyümemizi olduğu kadar, iş modelimizin KOBİ’lerin büyümeleri için ihtiyaç duyduğu finansmana erişimde sağladığı faydayı ve finansal ekosistemdeki etkisini de ortaya koyuyor. Bankalarla kurduğumuz güçlü iş birlikleri ve geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler sayesinde, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya ve sektöre değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

